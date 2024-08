Hervé Renard n’est plus le sélectionneur de l'Équipe de France féminine

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Hervé Renard et l'Équipe de France féminine, c’est officiellement terminé. Depuis plusieurs mois, le sélectionneur des Bleues avait annoncé qu’il allait quitter ses fonctions à l’issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, à l’expiration de son contrat. La FFF a confirmé la nouvelle ce mardi, remerciant l’homme de 55 ans pour son passage à la tête des féminines. En un an et demi, Renard a permis aux Bleues d’atteindre la toute première finale de leur histoire en Ligue des Nations (perdue contre l’Espagne), mais il n’a pu mener ses joueuses dans le dernier carré à la Coupe du Monde (défaite en quarts contre l’Australie) et aux Jeux Olympiques (élimination au même stade de la compétition contre le Brésil).