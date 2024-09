Griezmann a craqué, Deschamps accusé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A une semaine du prochain rassemblement, Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. L’attaquant de l’Atlético Madrid a sans doute mal vécu son changement de statut en équipe de France. C’est pourquoi de nombreux observateurs estiment le sélectionneur Didier Deschamps responsable de ce départ.

Personne ne l’avait vu venir. Ce lundi matin, après un coup de fil à Didier Deschamps pour lui annoncer la nouvelle, Antoine Griezmann a officialisé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Le cadre de l’équipe de France a décidé de raccrocher alors qu’il devait figurer dans la prochaine liste jeudi. Ce n’était pourtant pas le scénario qu’il évoquait lui-même il y a quelques semaines. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’attaquant de l’Atlético Madrid confiait qu’il n’avait pas envisagé d’abandonner les Bleus après l'Euro 2024, et qu’il comptait bien disputer le Mondial 2026.

"Est-ce que l'idée d'arrêter l'Equipe de France vous a traversé l'esprit ?"



Début septembre, Antoine Griezmann parlait de son avenir en Bleu à @SaberDesfa pic.twitter.com/26LhM7lteL — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 30, 2024

Alors que s’est-il passé entretemps ? Si le journaliste de TF1 Saber Desfarges parle d’une usure mentale et physique, d’autres observateurs accusent ouvertement Didier Deschamps qui, après avoir confié le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, a subitement exclu Antoine Griezmann de son onze. Le coup dur de trop selon Florian Gazan. « Son déclassement, sa façon d’être trimballé pour le "bien" de l’équipe, l’affaire du brassard, Lloris Giroud Varane qui raccrochent… La décision de Griezmann de mettre un stop aux Bleus traduit une tristesse de sa part, a commenté le journaliste de RTL. Et sans doute un malaise au sein des Bleus. »

Deschamps pointé du doigt

C’est aussi la théorie de son confrère Romain Beddouk. « C'est vraiment un terrible désaveu pour les décisions que prend Didier Deschamps depuis la CDM 2022, a réagi le spécialiste. Son plus fidèle lieutenant claque la porte après avoir été trimballé pour faire plaisir aux nouveaux cadres. C'est vraiment un "tu veux gagner sans moi ? bah vas-y essaye". » Enfin, d’autres observateurs comme Elton Mokolo rappellent que le sélectionneur en a poussé d’autres vers la sortie. « Décidément les ruptures en EdF avec Deschamps sélectionneur ces dernières années, Benzema, Giroud, Griezmann. Et on parle des cas les plus symboliques et majeurs », a écrit l’un des nombreux détracteurs du Bayonnais ce lundi.