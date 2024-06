Giroud désigné en sauveur de la France à l’Euro

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Remplaçant lors des trois premiers matchs de l’Euro, Olivier Giroud pourrait avoir les faveurs de Didier Deschamps face à la Belgique en huitième de finale. C’est tout du moins ce qu’espèrent certains observateurs de l’Equipe de France.

Gêné par un pépin aux adducteurs après le premier match, Olivier Giroud a très peu joué depuis le début de l’Euro. Face à la Pologne lundi soir, il a tout de même bénéficié de trente minutes de jeu, après avoir remplacé Bradley Barcola. Mais l’attaquant de l’AC Milan, qui va partir à Los Angeles après le championnat d’Europe, n’a pas vraiment pesé, ni montré qu’il était en jambes. Malgré tout, Olivier Giroud a toujours de grands défenseurs parmi les observateurs de l’Equipe de France et parmi eux, Florian Gautreau milite carrément pour une titularisation de l’ancien buteur d’Arsenal lors du 8e de finale contre la Belgique.

Olivier Giroud titulaire contre la Belgique ?

Selon le journaliste de RMC, qui a évoqué le sujet dans l’After Foot, Didier Deschamps doit revenir à la recette de la Coupe du monde 2018 avec Kylian Mbappé à gauche, Olivier Giroud dans l’axe et Antoine Griezmann au milieu de terrain. Une formule qui a fait ses preuves et qui est aujourd’hui la plus à même de sauver la face de l’Equipe de France dans cet Euro selon le journaliste. « Je reviens avec mon Giroud pour la dixième année consécutive. Je ne pensais pas m’en remettre à lui de nouveau cette fois. A un moment, j’avais demandé à Didier Deschamps une attaque 100 % PSG avec Barcola et Dembélé sur les côtés et Mbappé dans l’axe pour avoir du panache, de l’imprévisibilité. Je n’ai pas été convaincu, mais ça m’a fait plaisir de voir mon petit Bambi sur le côté gauche de l’Equipe de France (Barcola) » a lancé Florent Gautreau avant de poursuivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

« Mbappé, ça ne me dérange pas qu’il soit en neuf car il ne défend pas sur un côté. Mais il n’a pas été bon dans l’axe, car il attend d’avoir le ballon dans les pieds et il ne fait pas d’appels. Mbappé en neuf, ce n’est pas génial. Thuram en neuf, je l’ai beaucoup prôné en voyant Giroud sur le déclin, mais il n’arrive pas à s’imposer. A partir du moment où on a les informations selon lesquelles Giroud est à 100 %, qu’il est bien à l’entraînement je dis ‘mettons Giroud’. Il a quand même un truc qui est l’ADN de l’Equipe de France, il faut trouver les connexions, les vielles recettes avec Giroud, Griezmann et Mbappé à gauche » estime le journaliste, pour qui c’est finalement Olivier Giroud, du haut des 39 ans et malgré une condition physique qui pose question, qui offre aujourd’hui le plus de garanties au poste d’avant-centre. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps partagera cet avis en titularisant le futur ex-Milanais face à la Belgique lundi soir.