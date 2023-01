France, OM, PSG, Zidane va surprendre tout le monde !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que les portes de l'équipe de France se sont refermées brutalement sous son nez, Zinedine Zidane ne va pas rester inactif très longtemps. Et ces dernières heures, l'avenir de Zizou pourrait surprendre tout le monde.

Tandis que la Fédération Française de Football n’a pas encore soldé les années Le Graët, et deux semaines après les propos sidérants du patron de la FFF sur Zinedine Zidane, le champion du monde 1998 est resté d’un mutisme absolu, laissant quelques membres de son entourage s’exprimer sur ce sujet. Ayant parfaitement compris que Didier Deschamps avait blindé son poste de sélectionneur national jusqu’au Mondial 2026, Zinedine Zidane a donc été obligé de se tourner vers d’autres options. Car même s’il se régale du temps consacré à sa famille, la légende française ne va pas rester quatre ans à attendre que le poste de coach de l’équipe de France soit libéré par DD. Compte tenu de son CV comme technicien, Zizou n’aura aucun mal à trouver un club de prestige, et ces derniers jours, les pistes se multiplient, dont certaines plus ou moins sérieuses. Bien évidemment il y a le PSG, même si pour l’instant Christophe Galtier a toujours la confiance des dirigeants, il y a eu l’OM, en cas de rachat du club phocéen, mais une nouvelle perspective s’ouvre depuis 24 heures.

Zidane a l'embarras du choix

En effet, si en Premier League on voit bien Zinedine Zidane prendre les commandes de Chelsea, Graham Potter semblant à la dérive avec les Blues, ou que du côté de la Juventus, on rêve d’un retour du Français, c’est probablement du côté du Brésil que pourrait se décider de son avenir, et pas parce que Zizou va remplacer Tite. Dans la foulée du Mondial raté de la Seleçao, la Confédération brésilienne du football (CBF) cherche un nouveau sélectionneur, et si l’ancien entraîneur du Real Madrid est dans la short-list, la presse sud-américaine fait désormais de Carlo Ancelotti le grandissime favori pour succéder à Tite. L’actuel coach des Merengue aurait même un rendez-vous avec les dirigeants du Brésil, Ancelotti étant prêt à se lancer un nouveau défi, étant conscient que du côté de Madrid l’heure est peut-être venue de laisser sa place en fin de saison.

Plusieurs médias espagnols affirment désormais que pour Florentino Perez, il ne fait aucun doute que si Carlo Ancelotti doit partir pour accepter l’offre du Brésil c’est Zinedine Zidane qui doit revenir une nouvelle fois sur le banc du Real Madrid. Selon Diariogol, Zizou n’a jamais coupé les ponts avec le président madrilène depuis son départ il y a deux ans, conseillant notamment Perez sur plusieurs joueurs et il ne serait pas si surprenant que cela que Zinedine Zidane fasse un come-back dans un club où il est toujours considéré comme une légende. Au point même que le Real Madrid avait dégainé un communiqué officiel de soutien lorsque Noël Le Graët s'en était pris à Zizou.