France : Mbappé capitaine, la révolution signée Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La retraite internationale d’Hugo Lloris pose la question du capitanat en Equipe de France. Deux prétendants se détachent, Mbappé et Varane.

Hugo Lloris, 145 sélections au compteur dont 121 fois en tant que capitaine, tire sa révérence. Lundi, le gardien de l’Equipe de France a annoncé sa retraite internationale, un évènement majeur dans l’histoire récente des Bleus. La succession dans les cages sera assurée par Mike Maignan, meilleur gardien de Série A et qui faisait plus office de numéro un bis que de véritable numéro deux ces derniers mois. En revanche, qui va prendre la suite d’Hugo Lloris en tant que capitaine ? Lors des dernières compétitions, Raphaël Varane et Paul Pogba ont souvent été les vice-capitaines de Didier Deschamps. Mais selon L’Equipe, un autre joueur se pose comme un sérieux candidat au capitanat en Equipe de France en la personne de Kylian Mbappé, véritable leader des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar, où son discours à la mi-temps de la finale a reboosté tout le monde et où son professionnalisme a toujours été un exemple pour les autres joueurs.

Varane favori, Mbappé outsider pour le brassard

Notre gardien et capitaine 𝙃𝙪𝙜𝙤 𝙇𝙇𝙊𝙍𝙄𝙎 prend sa retraite internationale 🔚



🇫🇷 145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

🏆 Champion du Monde 2018

🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende 🙌

Bravo et MERCI pour tout Hugo 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

Le quotidien national rappelle que la logique voudrait que Raphaël Varane, vice-capitaine à la Coupe du monde au Qatar, prenne la suite d’Hugo Lloris. A l’instar de Kylian Mbappé, le défenseur de Manchester United a été l’un de ceux qui ont beaucoup pris la parole dans le vestiaire pendant la Coupe du monde. Prenant aussi le relai d’un Paul Pogba absent pour blessure, Raphaël Varane s’est affirmé dans son rôle de leader. Au contraire de Mandanda (37 ans), Giroud (36 ans) ou encore Griezmann (31 ans), Raphaël Varane est aussi le cadre qui peut le mieux se projeter sur l’avenir. Mais dans l’esprit de Didier Deschamps, il existe bel et bien la possibilité de promouvoir Kylian Mbappé. Cela serait alors un signal extrêmement fort de la part du sélectionneur national envers l’avant-centre du Paris Saint-Germain. L’attaquant de 24 ans symbolise le trait d’union parfait entre les générations au vu de son âge, de sa longévité en Equipe de France et de sa légitimité auprès de tous les joueurs. Une chose est sure, Kylian Mbappé ne deviendra pas le capitaine le plus jeune de l’histoire des Bleus, un record détenu par… Lloris, capitaine à 23 ans contre l’Angleterre le 17 novembre 2010. Il faut bien, parfois, que le natif de Paris laisse quelques records aux autres.