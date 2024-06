France-Luxembourg ‍: Deschamps évoque cette grosse difficulté

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

A quelques jours du début de l'Euro 2024, la France dispute son premier match de préparation contre le Luxembourg à Metz. Un adversaire inhabituel mais décevant pour certains observateurs. Didier Deschamps a justifié ce choix en conférence de presse.

La route de l'Euro 2024 démarre à quelques kilomètres de la frontière allemande. A Metz, l'Equipe de France retrouvera le Luxembourg mercredi soir. Une équipe non-qualifiée pour l'Euro mais en net progrès. Souvent impuissant contre les grosses nations européennes par le passé, le Luxembourg gagne beaucoup plus de matchs sur le continent ces dernières années. Les Lions Rouges comme on les surnomme ont terminé 3es de leur groupe de qualification pour l'Euro, derrière le Portugal et la Slovaquie mais devant l'Islande et la Bosnie. Ils ont eu le droit de jouer les barrages via la Ligue des Nations, échouant en Géorgie 2-0.

Peu d'équipes voulaient venir en France

Une carte de visite intéressante qui promet un beau match aux spectateurs messins. Cependant, ce choix combiné à celui d'affronter le Canada à Bordeaux fait débat dans la presse française. Plusieurs observateurs se demandent pourquoi l'Equipe de France n'affronte pas une équipe plus prestigieuse avant une compétition aussi relevée que l'Euro. Amené à se justifier en conférence de presse, Didier Deschamps a été honnête sur la raison de ces choix : peu d'équipes européennes voulaient jouer un amical en France en ce moment.

« C'est difficile de trouver des adversaires entre ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent jouer à domicile. On fait en sorte de voir qui est disponible. Je suis content de jouer contre le Luxembourg, ce n'est pas par défaut qu'on joue contre eux. C'est une équipe en pleine progression et on a deux adversaires », a t-il lâché. Des paroles sincères venant du sélectionneur, lequel se souvient sans doute du dernier match entre les deux pays. Le Luxembourg était venu arracher le nul 0-0 face aux Bleus à Toulouse. C'était en septembre 2017, quelques mois avant le titre de champion du monde en Russie.