France : Koscielny, Varane, Umtiti... Deschamps n'a pas peur

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Avant d'aborder les deux derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018, Didier Deschamps a fait un point sur la défense de l'équipe de France.

Samedi soir, les Bleus joueront gros à Sofia. Face à la Bulgarie, la France s'attend à un match compliqué, surtout que les Bulgares ont gagné toutes leurs rencontres à domicile pendant cette campagne de qualification pour le Mondial. Autant dire que la troupe de Didier Deschamps aura fort à faire pour s'ouvrir la porte de la Russie. Et l'équipe de France devra faire sans son leader défensif Laurent Koscielny, forfait à cause d'une blessure au tendon d'Achille. Par conséquent, les Tricolores n'auront pas d'autre choix que de confier les clés de leur défense à une charnière centrale inexpérimentée, avec Varane et Umtiti. Ce qui ne dérange pas le sélectionneur.

« Le forfait de Koscielny ? Ça fait partie des impondérables. Je savais que Laurent avait eu un souci au tendon d'Achille. C'était déjà arrivé contre le Luxembourg où il a serré les dents. La situation s'est empirée. Depuis, il a un protocole de soins qui le rend indisponible. Ce forfait s'est ajouté à ceux de Paul Pogba et d'Ousmane Dembélé. Ce n'est pas l'idéal. Laurent fait partie des joueurs cadres qui ont l'expérience internationale. Une charnière Varane - Umtiti ? Elle a très peu de temps de jeu en commun, oui. Mais ces deux-là ont aussi une expérience internationale. Sam Umtiti a joué des matches très importants pendant l'Euro, d'autres depuis aussi. Après, qu'ils n'aient pas de repères ensemble, c'est vrai », a lancé, en conférence de presse, Deschamps, qui assure donc que la jeunesse des deux défenseurs centraux et leur relative inexpérience commune n'est pas un problème pour l'équipe de France avant un match couperet.