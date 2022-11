EdF : Kolo Muani remplace Nkunku pour le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'annonce du forfait sur blessure de Christopher Nkunku pour le Mondial 2022, Randal Kolo Muani a été convoqué par Didier Deschamps. Il va partir rejoindre l'équipe de France au Qatar.

Tandis que la délégation française s'envolera dans les prochaines heures pour Doha afin de rejoindre son camp de base à moins d’une semaine de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie dans ce Mondial 2022, le sélectionneur national a été contraint de faire un choix supplémentaire. Suite à l’entorse du genou de Christopher Nkunku, et au forfait de l’attaquant de Leipzig, et comme l’y autorise le règlement de la FIFA, Didier Deschamps a convoqué un attaquant afin de le remplacer. Et ce repêché de dernière minute est Randal Kolo Muani, l’ancien attaquant du FC Nantes, qui a rejoint l’été dernier Francfort. Agé de 23 ans, Kolo Muani a été sélectionné deux fois, c’était contre l’Autriche et le Danemark cet automne et il rejoindra donc jeudi le groupe des 26 joueurs français pour la Coupe du Monde au Qatar.