France ‍: Hervé Renard balance sur les Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Éphémère sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard a quitté son poste après les Jeux Olympiques. Et visiblement le technicien ne regrette pas toutes ses joueuses

Nommé à la tête de l'équipe de France féminine après le limogeage brutal de Corinne Diacre en 2023, Hervé Renard avait deux missions, gagner la Ligue des Nations et prendre une médaille aux Jeux Olympique de Paris. Mais il n'a pas réussi ces deux paris, et son départ, annoncé bien avant les JO, laisse un goût amer. Un peu plus d'un mois après la fin du tournoi olympique, qui s'est terminé contre le Brésil pour les Bleues, le désormais ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine est sorti de son silence dans L'Equipe. S'il n'a pas encore trouvé un challenge à la hauteur de ses attentes, c'est l'occasion pour Hervé Renard de revenir sur ces deux échecs qu'il assume totalement. Mais entre les lignes, on comprend que ce dernier ne gardera pas que des amies dans le vestiaire tricolore.

Hervé Renard ne regrettera pas tout le monde

𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗼𝗻𝗮𝗱𝗲𝗶 nouveau sélectionneur de l’Equipe de France Féminine ✍️

L’ancien adjoint d’Hervé Renard a signé un contrat de 3⃣ ans à la tête des Bleues 🇫🇷 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/q1Rb771Z0N — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 23, 2024

Avouant se réjouir de savoir que la Fédération Française de Football avait désigné Laurent Bonadei, son ancien adjoint, au poste de sélectionneur national, Hervé Renard a reconnu qu'il ne regrettait pas tout le monde dans son ancienne équipe. « Si j’ai gardé des contacts avec mon staff ? Oui, avec tous. Et j'ai reçu des messages de leur part qui sont touchants. On a vécu une belle aventure. Moi, ce n'est pas grave. Je vais continuer ma route. Mais eux espéraient tellement qu'on aille plus loin. C'est ce qui m'ennuie le plus parce qu'ils ont tout donné pour le collectif (...) Si les joueurs me manquent ? Oui forcément, mais pas toutes. Comme je ne manque pas à beaucoup d'entre elles, c'est normal », a concédé Hervé Renard sans en dire plus sur ce sujet forcément sensible.