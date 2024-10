« ‍La soupe est bonne ‍», Rothen crache sur Aulas

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jean-Michel Aulas est revenu sur sa promesse. Après avoir d'abord annoncé son retrait, il restera numéro 2 sur la liste de Philippe Diallo aux prochaines élections pour la présidence de la FFF. Une volte-face qui énerve Jérôme Rothen.

Le football ne tourne pas qu'autour de l'Olympique Lyonnais pour Jean-Michel Aulas. Débarqué du club rhodanien par John Textor en 2023, l'ancien président des Gones a finalement su rebondir dans le milieu du ballon rond. Dans les mois suivants, il est devenu le vice-président de la FFF pour accompagner Philippe Diallo. En plus, il préside la première ligue professionnelle dans le football féminin français, la LFFP. De quoi largement remplir son emploi du temps alors qu'il a dépassé les 75 ans cette année. Ce n'est pas un détail pour un entrepreneur actif depuis plus de 50 ans. Jean-Michel Aulas avait récemment pris au sérieux cette problématique de l'âge.

Rothen juge Aulas dépassé pour la FFF

Ainsi, il venait d'annoncer son intention de quitter le poste de vice-président de la FFF pour les prochaines élections fédérales et donc pour le deuxième mandat de Philippe Diallo. Mais, coup de théâtre ce jeudi puisque L'Equipe révélait que Jean-Michel Aulas avait changé d'avis. L'ancien boss de l'OL veut rester vice-président de la FFF pour 4 années supplémentaires. Un entêtement qui a déclenché la colère de Jérôme Rothen sur RMC. L'ancien joueur du PSG estime que Jean-Michel Aulas n'est plus en mesure d'apporter une aide au football français, étant dépassé par les exigences du football moderne.

Jean-Michel Aulas accusé de s'accrocher au pouvoir



🗣️ @rothenjerome : "La soupe est bonne. Ca fait 5-6 ans qu'il est dépassé niveau football et il va être là jusqu'à 79 ans ! Ca va être quoi le foot français ?" #RMCLive pic.twitter.com/JOQH0jGnSp — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 18, 2024

« J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait dans le football avant mais si on parle de la personne, Jean-Michel Aulas, c’était fantastique à Lyon jusqu’en 2012 et la victoire en coupe. Il y a eu 11 ans où Lyon ne gagnait plus ensuite. Il nous parlait de business et le sportif passait au second plan. […] Il est arrivé vice-président de M.Diallo. Depuis un an, ne me dites pas que vous l’avez entendu bien le conseiller, même prendre la parole alors qu’on vit une crise sans précédent. Je ne lui en veux pas car pour moi il est dépassé depuis 5-6 ans déjà avec son club et encore plus à la Fédération française de football », a t-il d'abord lancé dans son émission Rothen s'enflamme avant d'évoquer, selon lui, les vraies motivations d'Aulas.

« Et lui, en ayant un peu de recul, il s’est dit il y a quelques semaines « Je vais me retirer, je suis en âge de me retirer ». Mais, vu que la soupe est bonne et qu’on leur donne un pouvoir qu’ils ne devraient pas avoir… A 75 ans, il s’accroche. Ça veut dire qu’il va rester jusqu’à 79 ans ! Mais, qu’est-ce qu’il va apporter à M.Diallo ? On rigole mais le foot va mal, en bas, en haut... », a conclu Jérôme Rothen. Si Jean-Michel Aulas n'est plus tout jeune, rappelons que Noël Le Graët était resté président de la FFF jusqu'à 81 ans passés avant sa démission brutale en 2023.