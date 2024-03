France ‍: Griezmann forfait, la fin d'une série historique ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la claque prise par l'Atlético contre le Barça, Antoine Griezmann est arrivé à Clairefontaine. Mais l'attaquant des Bleus va probablement devoir déclarer forfait et ainsi stopper son incroyable série de 84 matchs consécutifs avec la France.

« Représenter l’équipe de France, c’est quelque chose de magnifique, et c’est pour ça que j’ai ce record de matchs consécutifs. C’est parce que j’aime cette équipe. Il y avait des moments où je ne pouvais presque pas jouer, mais j’ai fait l’effort pour la sélection. » Le mois dernier, Antoine Griezmann de pouvoir ainsi enchaîner les sélections, le champion du monde ayant ainsi joué 84 rencontres consécutives avec les Bleus depuis 2017. Cependant, toutes les séries ont une fin et cela pourrait être le cas. Même s'il avait le sourire en arrivant ce lundi en rejoignant Didier Deschamps et ses coéquipiers tricolores, Griezmann ne sera probablement pas en état de disputer les deux matchs amicaux de l'équipe de France prévus contre l'Allemagne (samedi 23 mars à Lyon) et le Chili (mardi 26 mars à Marseille) lors de cette courte trêve internationale.

84 - Antoine Griezmann a disputé chacun des 84 derniers matches de l'équipe de France, plus longue série de l'histoire des Bleus devant Patrick Vieira (44). Le Madrilène n'a plus raté une rencontre de l'EdF depuis juin 2017. Historique. pic.twitter.com/JOo24dARJn — OptaJean (@OptaJean) March 18, 2024

La faute à une douleur persistante à la cheville que l'attaquant de 32 ans doit faire constater par le staff médical des Bleus. En conférence de presse, ce lundi après-midi, Didier Deschamps a évoqué le cas d'Antoine Griezmann, sans en dire trop même s'il admet que son attaquant fétiche a un souci physique. « Antoine a un souci avec sa cheville, même s’il a joué 45 minutes dimanche avec son club (…) On avisera entre ce soir et demain si nous devons faire des choix », a précisé le sélectionneur national. Même si on imagine que ce sera la mort dans l'âme que Grizi est conscient qu'à ce stade de la saison il ne doit pas prendre des risques énormes pour deux matchs amicaux. L'Atlético de Madrid a encore de très grosses échéances, et que dire de la France qui compte sur lui pour l'Euro 2024, mais également pour les Jeux Olympiques de Paris.