France ‍: Gérald Baticle va bien remplacer Thierry Henry

On a appris mardi que Thierry Henry renonçait à son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, juste après la fin des Jeux Olympiques 2024. La FFF a déjà décidé qui sera son successeur.

Médaillée d'argent lors des JO, après sa défaite en finale contre l'Espagne, l'équipe de France Espoirs jouera deux matchs qualificatifs pour l'Euro 2025 en septembre. Et l'annonce du départ immédiat de Thierry Henry de son poste de sélectionneur a obligé la Fédération Française de Football à rapidement faire son choix. Parmi les candidats, il y avait un grandissime favori et c'est lui qui devrait être désigné vendredi lors d'une réunion du comité exécutif de la FFF. Le Parisien révèle en effet qu'un accord contractuel est imminent avec Gérald Baticle, qui était l'adjoint de Thierry Henry depuis bientôt un an et qui connait donc parfaitement les jeunes footballeurs présents dans cette équipe.

L'ancien coach des Bleuets a lui-même suggéré à Philippe Diallo de prendre son adjoint pour lui succéder, ce qui a réduit encore plus les débats. Le reste du staff présent lors des Jeux Olympiques de Paris devrait également rester en place, l'idée étant de ne pas trop changer une équipe qui a brillé lors des JO trois ans après le fiasco de Tokyo. L'ancien adjoint de Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais va devoir désormais s'habituer à ce costume de numéro 1 avec les Espoirs.