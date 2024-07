France-Espagne ‍: Fabian Ruiz veut faire une Messi ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Déchainé avec l'Espagne, Fabian Ruiz a bien l'intention de faire mordre la poussière à la France mardi soir, et de montrer le trophée de l'Euro au vestiaire du PSG à la rentrée.

Dans la lignée de son intéressante deuxième partie de saison avec le PSG, Fabian Ruiz est devenu un taulier de l’équipe d’Espagne qui impressionne dans cet Euro. La Roja s’est sortie d’un groupe délicat avec l’Italie et la Croatie, et a fait mordre la poussière à l’Allemagne le pays organisateur. A chaque fois, si Rodri a régné en maitre sur le milieu de terrain, l’omniprésence et la touche technique de Fabian Ruiz ont marqué les esprits. Au point que les supporters du Paris SG se sont demandés si c’était bien le même joueur que celui qu’ils suivent depuis deux ans désormais. Des étonnements et des critiques qui sont parvenues jusqu’aux oreilles du joueur espagnol, interrogé à ce sujet par Le Parisien.

Le PSG et l'Espagne se ressemblent beaucoup

« Je ne lis pas trop les critiques. Je donne toujours le maximum, que ce soit avec Paris ou en sélection. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale qu’en club, je n’ai pas grand-chose à leur dire. L’essentiel est de tout donner pour mes équipes. Pour le moment tout se passe bien. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemblent beaucoup, avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent avoir la possession, il y a de vraies similitudes », a livré Fabian Ruiz, qui va retrouver ses coéquipiers en club à l’occasion du match de mardi entre la France et l’Espagne.

Malgré tout le respect qu’il a pour ses coéquipiers, Fabian Ruiz n’envisage que la victoire, et se voit même, à l’image d’un Lionel Messi en 2022 lors de la Coupe du monde, revenir à Paris avec le trophée européen. « Lever le trophée et pouvoir rentrer avec le titre à Paris, c’est évidemment l’objectif, ça me donnerait un grand sourire », a livré l’ancien de Naples, persuadé de pouvoir chambrer gentiment les internationaux français du PSG à son retour de vacances. Nul doute en tout cas que le match sera disputé, entre la meilleure attaque du tournoi (11 buts marqués) et la meilleure défense (1 but encaissé).