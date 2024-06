France ‍: Domenech se passe de Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Aucun joueur français n'a trouvé le chemin des filets lors des deux premiers matchs de l'Euro. L'inefficacité française était criante contre les Pays-Bas et le retour du masqué Mbappé est réclamé. Raymond Domenech est néanmoins plus patient.

L'Equipe de France est-elle inoffensive sans Kylian Mbappé ? Face aux Pays-Bas, le gâchis français a été évident. Si les Bleus se sont créés pas mal d'occasions, la finition a été peu satisfaisante. Avec Kylian Mbappé titulaire (44 buts cette saison au PSG), la donne aurait été différente vendredi soir. Blessé au nez, l'attaquant du Real est resté sur le banc mais il semble prêt à jouer. En effet, ce samedi, il a disputé un match d'entraînement contre l'équipe de jeunes de Paderborn. Il est naturel de penser que Didier Deschamps fera appel à lui contre la Pologne mardi.

Il ne faut pas précipiter les choses pour Mbappé

De nombreux observateurs espèrent même que le sélectionneur de l'Equipe de France le titularisera. Ce dernier match de poule est crucial pour l'obtention de la première place de groupe en huitièmes de finale. Au-delà d'un match plus facile, cette place de leader permettrait d'éviter la partie de tableau réservée à l'Espagne, le Portugal voire l'Allemagne. Mais, Raymond Domenech n'est lui pas pressé de voir Mbappé jouer.

Mbappé titulaire face à la Pologne ? 🇵🇱



🗣️ @RaymondDomenech : "Non, ce n'est pas une obligation." #EDG pic.twitter.com/NsZmcsFl62 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) June 22, 2024

Sur le plateau de la chaine l'Equipe, l'ancien sélectionneur des Bleus a plaidé la prudence dans la gestion du capitaine de l'Equipe de France. Selon lui, Mbappé ne doit être utilisé que s'il se sent parfaitement bien. « Non, il n’est pas obligé de le titulariser. Si Kylian fait des entraînements et qu’il est apte alors il le fera jouer mais ce n’est pas une obligation parce que le sélectionneur décide quand même quelle équipe il doit faire jouer. Mais, s’il y a un petit doute, ça ne sert à rien de le mettre dans l’équipe. On le dit depuis un moment, c’est le joueur qui sent s’il est gêné », a t-il indiqué. Au vu du langage corporel de Mbappé et de son caractère, il est difficile de l'imaginer ne pas jouer face à la Pologne.