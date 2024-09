France ‍: Didier Deschamps finalement prolongé après 2026 ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec la FFF jusqu'en 2026, Didier Deschamps sait que certains s'agacent du chèque en blanc que lui ont donné Noël Le Graët et désormais Philippe Diallo. Pas de quoi inquiéter le sélectionneur de l'équipe de France.

Douze ans après sa nomination à la tête des Bleus, Didier Deschamps n'a pas du tout l'air fatigué d'occuper un poste qui lui vaut pourtant bien des critiques. Et après l'Euro 2024 qui a vu Kylian Mbappé et ses coéquipiers se faire sortir par l'Espagne, le débat de l'avenir de DD sur le banc tricolore est revenu sur le devant de la scène. Lié contractuellement avec la France jusqu'au Mondial 2026, pour lequel les Tricolores doivent encore se qualifier, Didier Deschamps connaît la musique et visiblement les critiques qui lui sont tombées dessus concernant les prestations de son équipe ne l'ont pas touché. Au point même que si la date de 2026 est évoquée pour un possible départ, il se pourrait bien que l'histoire ne se termine pas lors de la prochaine coupe du Monde, comme l'explique Vincent Duluc dans L'Equipe.

Didier Deschamps meilleur coach de l'histoire des Bleus

Notre confrère, qui estime que Didier Deschamps est clairement le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France compte tenu de son bilan, évoque l'avenir au moment où certains pensent toujours que Zinedine Zidane attend toujours ce poste, ou que Thierry Henry a démontré avec l'équipe olympique qu'il ferait un très bon sélectionneur national. Et Vincent Duluc le dit sans détour, il ne faut surtout pas tourner le dos à la possibilité que Didier Deschamps continue sa mission après le Mondial 2026 qui se déroulera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

L'équipe de France dans l'incertitude

« Après 2026 ? Contrairement à une assez large partie de l’opinion, le sélectionneur n’a jamais montré de signes de lassitude sur la durée », prévient le journaliste de L'Equipe, qui avoue toutefois que l'incertitude est grande dans ce dossier. A la fois parce que l'on ne sait pas ce que l'équipe de France fera en Ligue des Nations, mais aussi lors des qualifications pour le Mondial, et également parce que Philippe Diallo va remettre son mandat de président de la Fédération France en jeu en décembre prochain. Le doute est donc encore présent, mais Didier Deschamps est loin d'avoir prévu son jubilé en 2026.