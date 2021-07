France : Cracher sur Mbappé, le sport des nuls

Dans : Equipe de France.

Depuis l'élimination de l'équipe de France lors de l'Euro 2021, Kylian Mbappé focalise les critiques et les accusations. Le déchaînement est hallucinant, le joueur du Paris Saint-Germain étant une cible facile.

Parti prendre des vacances après une très longue année de compétition, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a probablement pas vu, lu et entendu le torrent de critiques qui lui sont tombés dessus. En manquant son tir au but face à la Suisse, l’attaquant de 22 ans a focalisé tout le monde, et s’est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques. Pour Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, si Kylian Mbappé doit assumer sa part dans l’échec de l’équipe de France lors de l’Euro 2021, ce déchaînement d’attaques démontre, si besoin en était que notre pays n’était pas encore un pays de foot.

Le journaliste ne dédouane pas Kylian Mbappé, mais il confie sa gêne face à ce déballage sur une cible presque facile, puisque Mbappé cumule à la fois de statut de star assumée du football et de joueur du Paris Saint-Germain. « Dans ce pays de fou, mais certainement pas de foot, Mbappé endosser à son tour l'habit du renégat national et cristallise les aigreurs de ces "connaisseurs" versatiles, dignes héritiers de ceux qui avaient réservé pareil sort aux Kopa, Platini, Henry ou Zidane, tous lynchés après avoir été tant léchés. Il n'est surtout pas question de disculper le numéro 10 des Bleus de ses manques (efficacité et patience). Mais nous vient une question innocente : de quel joueur les Bleus auront-ils le plus besoin dans 500 jours, au moment où ils iront, s'ils se qualifient, défendre un titre qui semble appartenir à un autre temps ? », s’interroge Pascal Ferré, qui sait que Kylian Mbappé est installé pour longtemps en équipe de France quoi qu’en disent les critiques.