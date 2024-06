France-Autriche ‍: Un 11 de départ incroyable signé Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le match face à l'Autriche mettra déjà les Bleus face à un adversaire solide pour lancer l'Euro. Ce sera avec une équipe totalement recomposée dans un secteur de jeu que Didier Deschamps lancera les Bleus.

Dans moins d’une semaine, l’équipe de France débutera son Euro. Pas évident après une préparation très courte, un effectif qui n’a pas trop subi de forfaits par rapport aux dernières compétitions, mais des joueurs qui arrivent avec des états de forme disparates. Plusieurs éléments importants n’ont pas encore la pleine possession de leurs moyens physiques, et même deux joueurs majeurs n’ont pas pu jouer une seule minute en préparation. Il s’agit d’Aurélien Tchouaméni et d’Adrien Rabiot. Deux cadres dont Didier Deschamps a de grandes chances de devoir se passer pour le match face à l’Autriche.

Rabiot et Tchouaméni, c'est non

Le joueur du Real Madrid est insuffisant remis de sa fracture de fatigue et est déjà forfait. Rabiot est sur le retour d’une blessure musculaire qui l’a tenu éloignée des terrains depuis un mois désormais. Même si la confrontation face à l’Autriche est très redoutée par le staff tricolore, Didier Deschamps a tranché selon Le Parisien et sauf rétablissement miracle, il va faire confiance à N’Golo Kanté et Youssouf Fofana au milieu de terrain. Le champion du monde 2018 a montré lors de la préparation qu’il n’avait pas perdu son allant même s’il a du mal à garder son coffre pendant 90 minutes. Quant au Monégasque, ce n’était clairement pas un premier choix mais il est jugé plus fiable que Warren Zaïre-Emery et même qu'un Eduardo Camavinga assez emprunté contre le Canada.

Plongez dans les coulisses de 🇫🇷🇨🇦#FiersdetreBleus pic.twitter.com/LyB6CfCFe2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 10, 2024

Ce sera donc une composition d’équipe inédite si cette tendance se confirmait, alors que la défense serait plus classique avec, devant Mike Maignan, Théo Hernandez et Jules Koundé sur les côtés, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté en charnière centrale en raison de leur plus grande expérience et de leur complémentarité. Dans l’animation offensive, on retrouve Antoine Griezmann derrière Kylian Mbappé, et Ousmane Dembélé à droite. Marcus Thuram continuerait d’avoir la confiance de « DD » au détriment de Bradley Barcola sur l’aile gauche, pour un onze qui n’était pas forcément celui imaginé par le sélectionneur national il y a quelques jours, mais qui s’adapte aux états de forme de chacun.