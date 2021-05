France : Benzema défié par Aulas

Dans : Equipe de France.

Mardi soir, Didier Deschamps a communiqué sa liste de 26 joueurs convoqués pour l’Euro 2021… avec Karim Benzema.

Après plus de cinq ans d’absence, l’attaquant star du Real Madrid effectue son grand retour en Equipe de France. Un énorme soulagement pour les nombreux fans de Karim Benzema ainsi que pour les supporters des Bleus en général. Du côté de Lyon, où le buteur madrilène a été formé, la fierté est bien sûr immense. Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de publier un petit mot à l’égard de Karim Benzema à un mois de l’Euro. Avec un défi lancé à son ancien joueur, ramener l’Euro à la maison.

« Le retour du fils prodige, on est tellement fier et heureux. Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe » a lancé Jean-Michel Aulas, viscéralement attaché à Karim Benzema et qui se réjouit du grand come-back de l’attaquant du Real Madrid en Equipe de France… en attendant de le revoir, un jour à l’OL ? Il y a quelques semaines, « JMA » avait ouvert la porte à Benzema sur RMC.

« Je sais qu’il y a eu des contacts l’année dernière avec Juni. Pour le moment, je n’ai pas eu Karim. Ceci étant, si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid » avait-il expliqué. En attendant de le revoir potentiellement un jour avec le maillot de l’OL sur le dos, les supporters lyonnais se contenteront de revoir Karim Benzema en Equipe de France le temps de l’Euro aux côtés de Griezmann et de Mbappé au sein d’une attaque qui promet.