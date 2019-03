France : Alerte rouge pour Kylian Mbappé, il doit changer et vite !

Dans : Equipe de France, PSG.

Buteur vendredi soir lors de la promenade de l'équipe de France en Moldavie, Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent un peu ce samedi. Car plusieurs consultants estiment que la jeune star tricolore commence à vouloir un peu trop en faire et à s'acharner à tirer la couverture à lui. Sur RMC, Ludovic Obraniak estime que Kylian Mbappé doit rapidement rectifier ce problème qu'il connaît à la fois chez les Bleus, mais également avec le Paris Saint-Germain. Car à force, le champion du monde pourrait agacer ses coéquipiers.

C'est ce qu'a confié l'ancien joueur, lequel a remarqué que d'autres joueurs de l'équipe de France s'agaçaient de cette attitude un peu trop ostensible de Kylian Mbappé. « On est tous émerveillés par Kylian Mbappé, par sa manière de jouer, de s’exprimer, mais il faut qu’il fasse attention sur les petits détails. Aujourd’hui, c’est devenu une icône mondiale, il est observé, épié, et des fois, l’excès d’individualisme peut nuire au collectif. Sur le match, ça s’est trop vu qu’il avait envie de marquer son but pour participer à la fête. Or, quand tu es dans une équipe comme ça, surtout au niveau international, faire croquer les autres fait aussi partie du jeu. C’est un garçon qui a énormément confiance en lui. Et la frontière avec l’individualisme voire l’arrogance est infime. On peut tout interpréter d’une manière ou d’une autre. Sur le match de vendredi, je l’ai regardé avec attention et il faut qu’il fasse attention à ses gestes sans le ballon. On l’a vu lever les bras, souffler, et ça, ça ne plait pas à l’ensemble du groupe. Il y a des joueurs de caractère, il s’est d’ailleurs attrapé avec Matuidi à ce sujet. Il faut qu’il fasse attention », a prévenu Ludovic Obraniak, conscient de l'énorme importance du joueur du PSG, et qui souhaite que la situation ne tourne pas au vinaigre.