France 98, le divorce Deschamps-Zidane a tout cassé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Alors que son président Noël Le Graët est en pleine tempête avec ses dérapages, Didier Deschamps s'est exprimé pour regretter les propos tenus à l'encontre de Zidane. Une sortie insuffisante pour Emmanuel Petit, attristé de l'ambiance entre les champions du monde 1998.

Didier Deschamps est enfin sorti de sa réserve ce mercredi pour évoquer le cas du président de la FFF, Noel Le Graet. Le sélectionneur de l'Equipe de France forme un vrai duo complémentaire avec celui qui le dirige depuis près de 11 ans. Toutefois, les paroles de Le Graet envers Zidane dimanche et son comportement envers les femmes dénoncé dans l'Equipe obligent Deschamps à se positionner. Comme à son habitude, il a été mesuré usant d'un soupçon de langue de bois. Il a regretté le comportement verbal du boss de la fédération. « Ses propos comme il l’a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait présenté ses excuses à Zizou », a t-il indiqué.

France 98 ne va pas bien, l'affaire Le Graet va tout exploser

Il a aussi nié toute inimitié envers son ancien partenaire de la Juve et rival désigné au poste de sélectionneur national. Mais, cela n'est pas suffisant pour recoller les morceaux selon Emmanuel Petit. L'ancien milieu monégasque s'attriste de voir, au fur et à mesure des années, le groupe de France 1998 se déchirer. Pour lui, l'attitude de Didier Deschamps et son soutien trop visible à Noel Le Graet ne risquent pas de ramener l'unité entre les champions du monde français du siècle dernier.

🗣💬 Manu Petit : "Ça me désole pour France 98. Il faudrait qu'on se réunisse tous et qu'on se parle droit dans les yeux. Je suis parti de l'association 15 ans pour ça. J'aurais aimé que Didier se désengage car les choses autour de Le Graët sont très graves." #RMCLive pic.twitter.com/h5N9ALbIus — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 11, 2023

« Moi, ça me désole pour 98 en fait. Parce que cette unité qu’on a toujours eu, pendant très très longtemps, cette épopée incroyable qui nous lie jusqu’à la fin de nos vies, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes à l’heure actuelle. Il faudrait qu’on se réunisse tous et qu’on puisse se parler franchement et honnêtement les yeux dans les yeux parce qu’il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a un dîner dans un peu moins de deux semaines, je suis persuadé qu’il y en a beaucoup qui vont pas venir. […] Ça me touche car je suis parti 15 ans de l’association pour différentes raisons dont certaines justement dont on est en train de parler à l’heure actuelle. J’aurais aimé que Didier se désengage véritablement car les choses que l’on traite à l’heure actuelle autour de Le Graët sont très graves », a t-il lâché sur RMC. Mais, au-delà même de France 1998, c'est bien le football français de 2023 qui vit une grave crise.