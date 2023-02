FFF : Noël Le Graët, la date fatidique dévoilée

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Après les nombreuses dérives de Noël Le Graët, la Fédération Française de football (FFF) a pris la décision de se réunir lors d'un comité exécutif pour discuter et prendre une décision concernant le président de l'instance qui gère le football français.

Initialement prévu ce vendredi 17 février, le comité exécutif de la FFF va finalement se réunir le mardi 28 février au siège de la FFF à Paris. Les douze membres de l'organe de direction seront conviés à partir de 10 heures. Certains étant actuellement en vacances, la réunion a été décalée, compte tenu de l'enjeu de l'audit ministériel. Une décision qui laisse plus de temps à Noël Le Graët pour discuter avec les différents membres de son comité exécutif afin de connaître les intentions de chacun. Plusieurs personnes ont déjà essayé de convaincre l'ancien maire de Guingamp de quitter ses fonctions mais celui qui est en place à la tête de la FFF depuis juin 2011 compte bien y rester encore longtemps.

Malgré la tempête, Noël Le Graët veut rester président

Présente ce matin au micro de RTL, l'avocate de Noël Le Graët a confié que le natif de Bourbriac reste le président de la FFF jusqu'à nouvel ordre avant d'ajouter que l'ancien président du Paris FC regrettait cette situation et sa mise en retrait de ses fonctions à la FFF depuis le 11 janvier 2023. « Il prendra sa décision tranquillement, il n'y a pas le feu à la Fédération française de football. Il prendra son temps. Il a un sentiment d'injustice totale et à juste titre parce que ce rapport et cette enquête sont intervenus de manière scandaleuse » a confié l'avocate de Noël Le Graët qui juge également que la pression mise par la ministre des Sports n'est pas normale. La décision finale concernant l'avenir de Noël Le Graët lui appartient encore mais le prochain comité exécutif de la FFF pourrait convaincre l'homme de 81 ans de quitter définitivement ses fonctions.