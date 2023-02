FFF : La dernière sortie de Le Graët scotche Daniel Riolo

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Noël Le Graët a fait réagir ses avocats après avoir reçu le premier résultat de l'audit à son encontre. Le président de la FFF s'accrochera jusqu'au bout à son poste, ce que Daniel Riolo ne comprend pas.

Le rapport du Ministère des Sports sur les agissements au sein de la Fédération Française de Football a été transmis aux personnes concernées, qui peuvent maintenant y répondre avant les conclusions de l’audit qui auront lieu courant février. Cette possibilité de consulter ce rapport et d’y répondre, Noël Le Graët en a pleinement profité puisqu’il a fait parvenir un communiqué de presse de ses avocats à l’AFP, afin de balayer l’ensemble des critiques et des accusations, pour dénoncer un document totalement à charge contre lui. « La virulence des mots employés à l'égard de Monsieur Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes », ont fait savoir les avocats du président de la 3F, qui a été écarté de ses fonctions depuis un mois désormais.

Le Graët est persuadé de rester à la FFF

Cette première réaction n’étonnera pas grand monde, puisque cette semaine, d’autres révélations ont été effectuées sur l’attitude à venir de Noël Le Graët. Le dirigeant breton estime que rien de concret ne lui est reproché, et qu’il pourra très bien garder son poste une fois la fin de l’enquête. L’ancien maire de Guingamp est persuadé qu’il a encore le pouvoir de peser sur les futures décisions au sein de la FFF, et ne compte pas lâcher son poste aussi facilement malgré sa situation plus que délicate et l’enquête à son encontre sur son comportement qui concerne désormais la justice.

Première réaction de LeGraet auj… et il se dit en colère face à l’audit. Des inspecteurs ont bossé, des journalistes ont bosse, des ex salariés ont parlé … tout est accablant et lui continue de faire comme rien ne se passe. Il s’accroche. C’est sidérant … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 2, 2023

Une façon de s’accrocher au pouvoir qui sidère totalement Daniel Riolo, pour qui absolument rien n’arrête Le Graët. « Première réaction de Le Graet aujourd’hui : il se dit en colère face à l’audit. Des inspecteurs ont bossé, des journalistes ont bosse, des ex salariés ont parlé … tout est accablant et lui continue de faire comme rien ne se passe. Il s’accroche. C’est sidérant », a souligné le consultant de RMC, pour qui le dirigeant historique du football français s’enfonce totalement. Même si cela démontre que Le Graët ne compte pas démissionner, et qu’il ne partira pas par la petite porte.