FFF : C’est fini, Noël Le Graët démissionne

Par Guillaume Conte

Noël Le Graët a prononcé un court discours et a donné sa démission de son poste de président de la Fédération Française de Football. La fin d'un règne de 11 ans qui se termine très mal.

Contraint et forcé de laisser sa place, Noël Le Graët n’a pas souhaité poursuivre la lutte et s’accrocher encore un peu plus à son poste de président de la Fédération Française de Football. Ecorché par plusieurs scandales et déclarations houleuses, le dirigeant breton a posé sa démission dès le début du Comex ce mardi matin, et celle-ci a été acceptée sans un pli. Cela faisait 11 ans que l'ancien patron de la Ligue et ancien Maire de Guingamp notamment, était au pouvoir au sein de la 3F.

Le rapport du Ministère concernant les accusations de harcèlement aura officiellement mis un terme à son mandat, même si ce sont également ses propos avant et après la Coupe du monde, sur l'homophobie, le Qatar et Zidane, qui ont provoqué une véritable vindicte populaire à son encontre, menée notamment par Kylian Mbappé. Ses proches oeuvraient en coulisses depuis des semaines pour l'inciter à démissionner plutôt que de voir l'instance, dont il avait été mis en retrait, devoir mettre en place son licenciement. Ces derniers mois, de nombreux témoignages à son encontre ont été récoltés, donnant même lieu à une enquête pour harcèlement moral et sexuel depuis le mois de janvier.

EdF : Aulas sacrifie Corinne Diacre sur la place publique https://t.co/FVGCepU6J1 — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2023

Il reste désormais à savoir ce que va faire le Comite Exécutif qui est toujours réuni au siège de la FFF. De nombreuses décisions doivent être prises, notamment sur la gestion de la 3F pour les prochains mois, mais aussi la crise qui couve le football féminin actuellement.

A noter que le président par intérim Philippe Diallo conservera donc son poste jusqu'au mois de juin, date de la prochaine assemblée fédérale.