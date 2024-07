Euro 2024 ‍: La France réalise une performance historique

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Avec Didier Deschamps, l’efficacité passe en premier, et cela s’arrête uniquement au résultat.

Dans un match soporifique, il y a bien eu quelques occasions de part et d’autres, mais les défenses ont largement pris le pas sur les attaques, avec de longues phases de possession stériles et une grande timidité à l’approche des surfaces adverses. Résultat, l’équipe de France a au moins progressé au niveau des tirs au but et passe ainsi par ce biais.

Résultat, après 5 matchs, les Bleus n’ont marqué que trois buts, un sur un penalty de Mbappé contre la Pologne, un sur un tir dévié et donc contre son camp face à la Belgique et la même chose face à l’Autriche. Aucun but inscrit dans le jeu et une place en demi-finale, c’est une première dans l’histoire du football européen, et peut-être même mondial. Du jamais vu à l’Euro, mais cela ne surprendra pas les adeptes de Didier Deschamps, pour qui l’enjeu passe avant le jeu. La preuve aussi avec cette statistique valable dans l’autre sens, puisque c’est la première fois qu’une équipe qui n’encaisse aucun but dans le jeu va aussi loin. Le seul but concédé lors de ce tournoi fut un penalty de Lewandowski lors du match face à la Pologne. Pour le reste, Mike Maignan et les siens ont quasiment tout stoppé, et vont devoir faire la même chose contre l’Espagne en demi-finale.