Euro 2021 : Grégoire Margotton vote la France !

Dans : Equipe de France.

En difficulté contre la Hongrie samedi (1-1), la France reste néanmoins un favori de l’Euro 2021.

Ce mercredi soir, les coéquipiers de Karim Benzema ont l’occasion de remettre les pendules à l’heure à l’occasion du choc contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. En cas de victoire, la France terminerait à la première place de son groupe et aborderait la suite de la compétition avec sérénité. Commentateur de l’Euro sur TF1, Grégoire Margotton fait toujours de la France son grand favori, comme il l’a indiqué dans une interview accordée à Sport Business.

« Ils peuvent aller au bout, et je pense même que la France est potentiellement plus forte qu’en 2018. Cela dit, ce statut de favori et de champion du monde rend le parcours encore plus difficile » juge-t-il. « En plus de générer de la pression pour les joueurs de Didier Deschamps, cela peut d’autant plus stimuler les adversaires et nous avons pu le constater avec la Hongrie ». Ce sera de nouveau le cas face au Portugal, les partenaires de Bernardo Silva ayant pour objectif de faire tomber le champion du monde en titre et s’attribuer la première place du groupe.

Grégoire Margotton a par ailleurs profité de cette interview pour évoquer son duo très apprécié avec Bixente Lizarazu, comparé par certains au duo Roland-Larqué. « C’est impossible (de laisser la même empreinte qu’eux) à moins de commenter encore 15 ans avec Bixente. Jean-Michel et Thierry ont marqué l’histoire. La comparaison est flatteuse, mais nous en sommes encore très loin. Et puis rassurez-vous, je ne vis pas pour ça et je suis déjà très content que l’on nous associe à l’histoire récente de l’Equipe de France ». Ce mercredi soir, les deux commentateurs de TF1 auront de nouveau l’occasion de faire vibrer les Français à l’occasion de ce match très attendu contre les Portugais.