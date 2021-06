France : Benzema doit tuer d'urgence les critiques

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema n'a toujours pas marqué depuis son retour en équipe de France et l'attaquant du Real Madrid sait que même s'il pèse énormément dans le jeu des Bleus, il va vite devoir régler ce souci sous peine de voir certains critiques ressortir très rapidement.

On l’a vu à son énorme joie mardi contre l’Allemagne, lorsqu’il a pensé pendant quelques secondes avoir marqué le deuxième but de l’équipe de France, Karim Benzema a le désir de rapidement retrouver le chemin des filets avec les Bleus. Titularisé trois fois depuis son incroyable retour, l’attaquant du Real Madrid a fait chou blanc, ratant même un penalty en amical, contre le Pays de Galles. Bien évidemment, cela ne remet pas en cause les qualités énormes de Karim Benzema, considéré par Zinedine Zidane comme le meilleur attaquant français de l’histoire, mais la pression s’installe petit à petit sur ses épaules. Car KB19 a déjà vécu un tel passage à vide, et même pire, en équipe de France, puisqu’en entre juin 2012 et octobre 2013 il avait connu une disette de 1222 minutes avant de marquer contre l’Australie.

On est loin d’en être là pour Karim Benzema, mais forcément le match contre la Hongrie serait l’occasion idéale de se retirer ce sujet du cerveau. Car nombreux sont les supporters de l’attaquant du Real Madrid qui s’étaient moqués d’Olivier Giroud, champion du monde 2018 sans avoir marqué le moindre but lors du tournoi en Russie. « On a trop reproché à Olivier Giroud de terminer le Mondial 2018 sans but pour se satisfaire du même bilan pour un joueur de sa dimension », fait remarquer Dominique Sévérac. Le plus vite Karim Benzema aura marqué un but et le plus vite cette histoire sera réglée, ce samedi le choc France-Hongrie de l'Euro 2021 est l'occasion idéale pour réconcilier définitivement tout le monde du côté de Budapest.