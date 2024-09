Emiliano Martinez rend fou les Français, cet Argentin l'avoue

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Nouveau gardien de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli a tenu à défendre Emiliano Martinez, dans le viseur des Français depuis ses provocations en finale de la Coupe du Monde au Qatar.

L’Olympique de Marseille a accueilli Geronimo Rulli. Parmi ses nombreuses recrues estivales, l’ancien portier de Montpellier est arrivé sur la pointe des pieds par rapport à d’autres joueurs comme Greenwood, Höjbjerg ou encore Rabiot mais il est bel et bien le nouveau gardien numéro 1 de l’OM. Le gardien argentin, coéquipier d’Emiliano Martinez en sélection, a tenu à défendre le comportement de son compatriote après les nombreuses provocations de ces derniers mois, notamment après la finale du Mondial au Qatar contre l'Equipe de France où son comportement avait choqué. Il y a quelques mois, il a également provoqué les supporters du LOSC avec Aston Villa pendant la séance de tirs au but au Stade Pierre-Mauroy, notamment après avoir été sifflé pendant la totalité du match à chaque prise de balle.

Rulli défend Martinez, son coéquipier en sélection

Dans les colonnes de l’Equipe pour qui il a donné une interview, Geronimo Rulli, qui a participé aux Jeux Olympiques en France avec sa sélection pendant l’été, a défendu Emiliano Martinez, le gardien numéro 1 de l’Albiceleste, et considère que les provocations font partie de son esprit de compétition pour déstabiliser les adversaires : «Je suis très ami avec lui, on a une super relation, et je comprends très bien ce que Dibu provoque chez les autres. Mais si vous le connaissez vraiment, c’est une super personne, quelqu’un de très bon. Mais c’est ce que je disais : quand il s’agit de compétition, il veut gagner et il fera tout son possible pour te battre», a-t-il affirmé. Une déclaration qui ne réconciliera pas la France avec l’ancien gardien d’Arsenal, mais qui permet sans surprise de comprendre que du côté d'Argentin, on trouve le comportement de Dibu Martinez bien moins choquant.