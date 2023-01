EdF : Zidane sélectionneur, ce champion du monde dit non !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps a entamé les discussions avec la Fédération Française de Football afin d'évoquer son avenir. La tendance est à une prolongation de contrat avec forcément un Zinedine Zidane qui reste bloqué en salle d'attente.

L'équipe de France sort d'une campagne riche en émotions lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si les Bleus ont échoué en finale lors de la séance des tirs au but, Didier Deschamps a marqué de nombreux points. En fin de contrat, l'ancien coach de l'OM va décider de son avenir, comme l'avait indiqué Noël Le Graët avant le Mondial. Reste à savoir si Deschamps est toujours motivé à l'idée de continuer et quelles seront les modalités d'un futur contrat, alors que le sélectionneur souhaite un contrat longue durée, sans doute jusqu'à la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas forcément la tendance au sein de la FFF, qui veut bien prolonger son coach champion du monde puis vice-champion du monde, mais avec des objectifs bien définis deux ans dans un premier temps.

En tout cas, malgré les rumeurs autour d'une arrivée de Zinedine Zidane, Deschamps peut compter sur le soutien de certains champions du monde 98. C'est le cas d'Emmanuel Petit. Coéquipier de Zidane et Deschamps, l'ancien monégasque et joueur d'Arsenal également ne rejoint pas Christophe Dugarry, qui milite clairement pour Zizou. Pour celui qui a marqué le troisième but face au Brésil en juillet 1998, "DD" a gagné le droit de continuer et ce sera le cas tant qu'il aura des résultats aussi convaincants.

Manu Petit ne veut pas de Zidane

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant le prochain sélectionneur des Bleus. Selon lui, Didier Deschamps doit rester à la tête de l'équipe de France. « C’est vraiment un problème franco-français de vouloir à chaque fois pousser vers la sortie des gens qui réussissent la plupart du temps ce qu’ils entreprennent. Est-ce que c’est parce qu’il a passé dix ans à la tête de l’équipe de France que l’on en a marre de voir sa tronche et que l’on veut passer à autre chose? Tous les romantiques veulent absolument voir Zizou. Je suis désolé mais Zizou il va devoir patienter parce que moi je fais partie de ceux qui veulent que DD reste. Moi non plus je n’oublie pas ce qu’il s’est passé avant. On sort d’un Euro catastrophique où les joueurs ont eu un mauvais comportement sur le terrain mais également dans les tribunes avec les egos. Moi je lui fais confiance dans sa gestion humaine et la gestion de sa liste », a notamment indiqué Emmanuel Petit, qui voit encore un bel avenir pour Deschamps avec les doubles champions du monde.

Deschamps, niveau résultat, c'est le top

Une mise au point qui a le mérite d'être clair. Les résultats parlent pour Didier Deschamps et de nos jours, c'est absolument tout ce qui compte. Surtout quand, comme au Qatar, les circonstances sont défavorables avec un nombre incroyables de forfaits avant ou pendant la compétition. Et qu'au final, les Bleus passent à quelques centimètres d'un doublé mondial. En dehors de la brouille avec Karim Benzema, où le staff français n'a probablement pas été très limpide dans cette histoire, la France est désormais respectée et crainte pour son vivier, ses stars et sa capacité à gagner les matchs, y compris ceux qu'elle ne domine pas forcément. A l'heure où l'équipe de France vient de connaitre deux finales de Coupe du monde consécutives, impossible de bouger Didier Deschamps de son piédestal pour Emmanuel Petit, qui le fait savoir de manière limpide.