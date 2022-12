EdF : Zidane c'est Dieu, Deschamps doit abdiquer !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les prochaines semaines permettront de savoir si Didier Deschamps restera ou non comme sélectionneur de l'équipe de France. Le nom de Zinedine Zidane fait clairement rêver.

Après les fameux « Zidane Président » de 1998, le maestro du football français est désormais rêvé par certains comme le futur sélectionneur de l’équipe de France. Didier Deschamps n’a pas démérité, bien au contraire, et il a même gagné le droit de rester, tant il semble impossible de le voir être mis sur la touche à la fin de son contrat actuel avec la FFF. La décision devrait être prise, ou du moins révélée, dans le courant du mois de janvier, quand « DD » rencontrera Noël Le Graët pour faire le point après avoir digéré cette Coupe du monde réussie sur bien des plans, même si la victoire n’aura pas été au bout.

Une France plus forte et plus belle avec Zidane ?

Didier Deschamps est en tout cas en position de force car il est parvenu à emmener son équipe en finale malgré les nombreux absents, les vents contraires, les virus qui ont touché son équipe, le tout avec un groupe uni et solidaire tout au long de la compétition. Parfois, il est bon de voir autre chose et c’est pour cela que, après plus de 10 ans de présence du Basque, le nom de Zinedine Zidane est souvent cité, voire rêvé, sachant les performances qu’il a eu avec le Real Madrid, et son amour pour les Bleus.

Pour le moment, l’hésitation est en tout cas totale entre ceux qui ne voient pas de raison de changer de sélectionneur avec la réussite et la longévité de Deschamps, et ceux qui voient Zidane porter les Bleus vers de nouveaux sommets avec un jeu encore plus séduisant. En tout cas, pour le joueur du Real Madrid de l’ère Zidane et champion du monde avec l’Allemagne Toni Kroos, il est l’heure pour les Bleus de frapper fort en nommant « Zizou » à la tête des désormais vice-champions du monde.

Zidane favori pour le poste de sélectionneur

« Je pense que Zidane a vraiment très envie de retrouver le terrain désormais. Je dirais qu’il y a 70 % de chances qu’il devienne le nouveau sélectionneur des Bleus. La grande question c’est aussi : que veut faire Didier Deschamps ? Je ne pense pas seulement que Zidane ferait un bon successeur à Deschamps, je pense que ce sera le meilleur successeur possible », a livré pour le quotidien AS l’international allemand qui a pris sa retraite internationale après le dernier Euro, et voit les Bleus aller vers du changement pour relancer une machine qui tourne bien, mais qui s’essouffle tout de même avec de nombreux cadres qui ont dépassé la barre des 30 ans, voire plus, comme Hugo Lloris, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann. Un renouvellement qui passerait donc par un changement de sélectionneur, ce qui n’est pas encore totalement écarté à la FFF, Romain Molina ayant expliqué que des discussions entre Zidane et Le Graët avaient déjà eu lieu avant le rendez-vous au Qatar. Mais pour le moment, encore une fois, c’est bien Didier Deschamps qui a les commandes.