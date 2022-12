EdF : Virer Deschamps pour Zidane, il s'étouffe

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Il va falloir encore attendre quelques jours avant de savoir si Didier Deschamps continue sa mission de sélectionneur de l'équipe de France. Et cela évidemment alors que Zinedine Zidane est prêt à prendre le poste.

Une semaine presque jour pour jour après l’incroyable finale de la Coupe du Monde 2022 perdue par la France contre l’Argentine, l’heure est désormais à la réflexion du côté de Didier Deschamps. Même s’il a retrouvé un semblant de sourire en voyant les milliers de supporters tricolores qui attendaient les Bleus à la Concorde lundi dernier, le sélectionneur a pris un énorme coup au moral suite à cette défaite dans une rencontre dont l'équipe de France avait incroyablement repris le contrôle après la faillite initiale. Pour Didier Deschamps, qui a rendez-vous la semaine prochaine avec Noël Le Graët, il faut désormais savoir si l’heure est venue de tourner la page avec l’équipe de France ou s’il faut aller jusqu’à l’Euro 2024 pour gagner le seul trophée qui lui manque ou même pourquoi pas jusqu’au Mondial 2026. DD doit réfléchir, et tout cela en entendant la petit musique de ceux qui veulent voir Zinedine Zidane prendre les commandes des Bleus. Et notamment Christophe Dugarry qui a ouvert les hostilités ces derniers jours.

Deschamps ou Zidane, à quoi bon changer ?

Nous espérions vous offrir une fin différente aujourd'hui...



𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 à tous pour votre 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 depuis le début de la Coupe du Monde 🇫🇷💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IfCvF2XurN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Rédacteur en chef adjoint d’Eurosport, Maxime Dupuy estime que non seule Christophe Dugarry a tort, mais qu’en plus il ne faut pas avoir la mémoire courte concernant le style de football pratiqué par les équipes de Zinedine Zidane. « Je pense que Didier Deschamps mérite de rester à la tête de l’équipe de France. Pas pour 4 ans, car ce serait lui donner un blanc seing, mais jusqu’à l’Euro 2024. J’imagine qu’on va lui donner un contrat de deux ans, car s’il se plante à l’Euro en Allemagne, alors là le débat pourrait se rouvrir plus qu’après l’Euro 2021. On ne construit pas sur la durée avec une sélection (…) Est-ce que Zidane serait mieux que Deschamps ? La question mérite d’être posée, mais pas comme Dugarry l’a fait. Il parle des 80 minutes les plus catastrophiques des 50 dernières années de l’équipe de France. Il est très gentil Christophe Dugarry, mais on pourrait lui raviver sa mémoire et lui rappeler qu’il a joué deux ou trois matchs avec l’équipe de France qui étaient pire que ce qu’on a vu dimanche dernier en finale du Mondial en la France et l’Argentine. Il faut quand même souligner qu’en face l’Argentine joue 80 minutes de très haut niveau et d’une qualité extrême. En étant un peu provocateur, on peut se demander si Zinedine Zidane c’est quoi ? C’est un entraîneur qui fait gagner et qui a gagné trois fois la Ligue des champions, c’est formidable et ça vaut bien une Coupe du Monde. Mais est-ce que le Real Madrid de Zidane jouait très bien au football ? Je n’ai pas cette impression là », explique le journaliste, visiblement convaincu que Didier Deschamps reste l’homme qu’il faut comme sélectionneur français.

Pour l'instant, l'actuel coach des Bleus n'a rien voulu laisser filtrer de ses intentions, mais visiblement la tendance est à un maintien pour au moins deux ans de plus. Et d'ailleurs dans le même temps, des rumeurs envoient Zinedine Zidane sur le banc de la Juventus, de l'équipe du Brésil...et bien évidemment du Paris Saint-Germain si Christophe Galtier ne survivait pas à une campagne européenne ratée en Ligue des champions. A l'heure des bûches et de la dinde, n'oubliez pas le pop-corn, nous pourrions en avoir besoin.