EdF : Véronique Rabiot prend un énorme tacle signé Le Graët !

Dans : Equipe de France, PSG.

Placé parmi les réservistes par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot avait refusé ce statut, choquant les supporters de l’Equipe de France, et le sélectionneur national par la même occasion. Du côté de « DD », on ne risque pas d’oublier cet épisode. Même chose pour le président Noël Le Graët, lequel avait tout de même prévu de rencontrer Adrien Rabiot pour crever l’abcès. Cela n’a pas été le cas, comme le président de la Fédération française de football l’a expliqué dans Téléfoot. Glissant au passage un énorme tacle à la mère et agent du joueur, à savoir Véronique Rabiot.

« Des nouvelles ces derniers mois ? De lui-même non, mais par les journaux oui. Il ne s’est pas rendu à la Fédération, sa maman voulait me voir mais je n’ai pas tellement envie de connaître sa maman, même si ça doit être une femme très agréable. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Il a fait une bêtise. Il ne joue pas au PSG, donc le problème ne se pose pas. Aujourd’hui, il a besoin de se refaire et de trouver un club » a confié Noël Le Graët, refusant clairement de rencontrer Véronique Rabiot. Ce qui ne devrait pas apaiser les tensions entre la FFF et le clan du Parisien.