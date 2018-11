EdF : Varane prie pour que le Ballon d'Or ne mette pas le souk en interne

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Le 3 décembre prochain, le nom du Ballon d’Or 2018 sera dévoilé. Et cette année contrairement à d’habitude, le suspense est total en raison de la victoire des Bleus en Coupe du monde. Mais Cristiano Ronaldo et Luka Modric sont également de sérieux prétendants. Une chose est sûre : en interne du côté de l’Equipe de France, on refuse de se prendre la tête pour savoir qui mérite le plus cette distinction. Prétendant au même titre que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Raphaël Varane s’est expliqué sur ce sujet dans les colonnes de France Football et promet d’éviter les chamailleries.

« Si cela peut créer des problèmes ? Oui, ça peut. Mais je pense qu’il n’y aura pas de soucis entre nous, ce ne serait pas cohérent de s’embrouiller pour le Ballon d’Or. Si un Français le gagne, on sera heureux, quel qu’il soit. C’est un sujet d’actualité mais on n’en parle pas. On parle de ce qui a été bien fait, mais pas pour dire qu’Untel mérite plus qu’Untel. On a tous apporté notre pierre à l’édifice. On ne peut pas dire : "lui ne mérite pas, il n’a pas travaillé". Après, ceux qui sont favoris, français ou pas, sont des amis à moi, donc… Je les connais tous. Dans les tous les cas, je serai heureux » a expliqué le défenseur du Real Madrid, vainqueur du Mondial mais également de la Ligue des Champions cette année. Et qui est donc le favori de nombreux observateurs…