EdF : Varane à la retraite, il prend la relève

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Avec l'annonce de la retraite de Raphaël Varane, Didier Deschamps doit trouver un nouveau roc pour la défense française. Un joueur présent au Qatar rêve d'incarner le futur de l'équipe de France.

Utilisé en tant que défenseur droit par Didier Deschamps lors de la Coupe du monde 2022, c'est bien comme défenseur central qu'Axel Disasi impressionne avec l'AS Monaco. Cadre de la formation monégasque depuis son arrivée sur le Rocher en 2020, le joueur de 24 ans pourrait profiter de la retraite internationale de Varane pour s'imposer en équipe de France. Lors d'une interview réalisée avec Téléfoot et diffusée ce dimanche 26 février, Axel Disasi est revenu sur ses débuts avec les Bleus et la défaite en finale contre l'Argentine. L'ancien joueur du Stade de Reims a également évoqué son avenir en sélection avec l'opportunité de devenir un joueur essentiel du système de Deschamps.

La Coupe du monde a changé Disasi

« Je suis revenu changé. C'est vrai qu'une fois que j'ai repris les matchs avec l'AS Monaco, je voulais montrer que clairement ce Mondial m'avait changé et que j'étais clairement en train de passer un cap. D'être aussi proche de pouvoir avoir le Graal, on va dire que c'est à la fois beau, mais l'issue fait que c'est un peu rageant. Mais ça m'a donné beaucoup de confiance et de forces pour la suite. C'est un sentiment qui est indescriptible parce que c'est beaucoup de fierté, beaucoup de travail aussi pour en arriver là. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était très fort en émotions. Je suis quelqu'un qui va chercher beaucoup de continuité dans ce qu'il fait. Donc je pense que la suite logique, c'est d'être appelé très régulièrement » a déclaré celui qui a porté trois fois le maillot de l'équipe de France au Qatar et qui garde un sentiment amer de cette défaite en finale où il est entré pour disputer les dernières minutes. Auteur d'une bonne saison avec l'AS Monaco, Axel Disasi va probablement être l'un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival et pourrait changer de dimension en signant dans un cador européen avec l'ambition de s'imposer en sélection.