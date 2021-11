EdF : Upamecano-Koundé, la deuxième chance en Bleu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Il y a clairement des places à prendre en défense en équipe de France en ce mois de novembre. Upamecano et Koundé ont une occasion en or de marquer enfin des points.

Non seulement Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, les deux tauliers sont absents, mais en plus, Didier Deschamps semble vouloir continuer l’expérience de la défense avec trois centraux. Résultat, face au Kazakhstan, l’équipe de France présentera forcément une défense centrale inédite dans son histoire. Reste à savoir qui va en profiter au coup d’envoi, ce samedi au Parc des Princes. Kurt Zouma, absent de la Ligue des Nations, et Clément Lenglet, rappelé de dernière minute, ont visiblement encore du retard à rattraper. Selon les premiers jours d’entrainements à Clairefontaine, Lucas Hernandez à gauche, Dayot Upamecano au centre et Jules Koundé à droite devraient débuter. La complémentarité des deux joueurs du Bayern Munich et leur expérience des matchs de Ligue des Champions cette saison auraient fait pencher la balance en leur faveur, tandis que le choix de Koundé dans l’axe droit n’est pas contestable à ses yeux.

Upamecano, un an plus tard

Entraînement à huis clos en fin d’après midi ! 👀 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Vr5QjDym23 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2021

Face au Kazakhstan, il n’y aura donc pas le droit à l’erreur, et seul Lucas Hernandez possède quelques assurances à ce poste, où il a été formé en premier lieu avant d’être décalé à gauche pendant la Coupe du monde 2018. Il peut aussi faire le lien entre Upamecano et son frère, Théo, qui a de grandes chances d’occuper le couloir gauche. Pour les deux autres, Upamecano et Koundé, malgré les appréciations plutôt positives de Didier Deschamps, il va tout de même être temps de montrer de belles choses sous le maillot bleu. Le Sévillan ne parvient pas à afficher le même niveau avec les Tricolores. Pour Upamecano, depuis ses débuts très compliqués contre la Suède et la Croatie il y a un an, le natif d’Evreux peine à sortir un gros match avec la France. Il n’a plus été titulaire depuis le match face à l’Ukraine en octobre 2020, et va donc être très attendu après cette pause d’un an.