EdF ‍: Un Suisse provoque Mbappé avant l’Euro

Par Eric Bethsy

En pleine préparation avant l’Euro, Kylian Mbappé a reçu une attaque gratuite. L’acteur suisse Jean-Luc Bideau s’est lâché sur l’attaquant de l’équipe de France, en lui rappelant notamment l’un des pires moments de sa carrière en Bleu.

Probablement soulagé après l’annonce de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé n’est pas pour autant débarrassé des critiques. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain doit encore composer avec pas mal de critiques sur ses performances et son comportement dans la capitale française. Autant dire que le capitaine de l’équipe de France a hâte de tourner la page et de se focaliser sur l’Euro. Et ce même s’il reste sur un échec traumatisant dans cette compétition.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

En 2021, son raté dans la séance de tirs au but avait provoqué la défaite des Bleus contre la Suisse (3-3, 4-5 tab) dès les huitièmes de finale. Un compétiteur comme Kylian Mbappé a forcément mal vécu cette mésaventure. Et comme si cela ne suffisait pas, l’acteur Jean-Luc Bideau, qui n’est apparemment pas son plus grand fan, est venu en rajouter une couche. « Il m’énerve, même si c’est un joueur magnifique, a lâché le Suisse dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Mon plus grand moment, c’est au dernier Euro, quand notre gardien (Yann Sommer, ndlr) a arrêté son tir au but et que la France a été éliminée. »

Jean-Luc Bideau déteste Mbappé et le PSG

Que l’international tricolore se rassure, Jean-Luc Bideau déteste plus généralement le Paris Saint-Germain. « Je hais le PSG, a ajouté celui qui incarnait le célèbre Professeur Strauss dans la série H. Ils ne pensent qu’au fric. Quand ils perdent, je suis ravi. Mais c’est comme le Servette à l’extrême inverse, ces clubs me bougent, ça m’émeut, après je dors mal. » Revanchard, Kylian Mbappé sera sans doute déterminé à effacer ce mauvais souvenir, et à faire taire ses détracteurs.