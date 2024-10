EdF ‍: Un milieu français désavoue Antoine Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France l'a emporté 4-1 contre Israël jeudi soir. Un large succès malgré une prestation d'ensemble encore terne. Le jeu des Bleus ne séduit toujours pas les observateurs et les supporters. Mais, Youssouf Fofana a un avis opposé sur le sujet.

Didier Deschamps est-il encore l'entraîneur qui convient à l'Equipe de France ? Si les résultats restent relativement corrects, le jeu des Bleus peine à enthousiasmer les foules. Les critiques fusent et les audiences en pâtissent comme le prouvent les chiffres décevants d'Israël-France jeudi soir. Même un cadre de Didier Deschamps comme Antoine Griezmann avait décrit négativement le jeu français avant le dernier Euro. « C’est chiant à regarder mais c’est comme ça, ça fait gagner », avait lâché le joueur de l'Atlético Madrid aux journalistes.

La France n'ennuie pas Fofana

Ce discours n'avait pas plu à Didier Deschamps, lequel avait rejeté les propos de son meneur de jeu. « Ce n'est pas être chiant. Plus on maîtrise, mieux c'est, mais il y a des adversaires aussi, qui sont là, qui ont leurs forces. Ce n'est pas être chiant ou pas, c'est être efficace. Plus on a le ballon, mieux c'est. Mais quand on ne l'a pas, au haut niveau, il faut être capable de défendre », avait-il indiqué à La Chaine L'Equipe à l'époque. Ce discours du sélectionneur de l'Equipe de France a mal vieilli avec le dernier Euro et il ne convainc plus les supporters français.

Barcola, en toute décontraction ! 🧘⚽️



Pourtant, Youssouf Fofana vient de marcher dans les pas de Deschamps en conférence de presse. Au-delà de justifier le projet de jeu de son sélectionneur, il a surpris les journalistes en avouant son plaisir à regarder les matchs des Bleus. « Le football, c'est gagner. Je vous laisse juger son niveau. Moi, je ne l'ai pas trouvé « chiant ». J'ai pris du plaisir à regarder les gars jouer durant la compétition. Mais comme l'équipe de France ne l'a pas gagnée, elle a été plus critiquée. On ne juge pas les goûts et les couleurs de chacun », a t-il lâché pour décrire l'Euro 2024 de la France. Politesse envers Didier Deschamps ou réelle adhésion philosophique ? Une chose est sûre, Youssouf Fofana est légitime pour analyser au mieux le jeu pratiqué par l'Equipe de France.