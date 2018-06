EdF : Trezeguet prend les paris, Griezmann va faire oublier Henry

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, Foot Europeen.

Après deux prestations globalement assez décevantes contre l’Australie et le Pérou, Antoine Griezmann sera très attendu à l’occasion du choc du groupe C entre la France et le Danemark. Auteur d’un but (sur penalty) depuis le début de la compétition, l’attaquant de l’Atlético Madrid aura l’occasion de prouver qu’il est bien le leader technique que les Bleus attendent. Présent en Russie pour suivre ce Mondial au plus près, l’ancien attaquant tricolore David Trezeguet est optimiste. Selon l’ex-attaquant de la Juventus Turin, « Grizou » peut même faire oublier, à terme, Thierry Henry.

« Il a fait le bon choix en prolongeant à l’Atlético, c’était important de faire ça avant le Mondial pour arriver sereinement au premier match. Maintenant, la France attend qu’il brille, après deux matchs difficiles pour lui. Mais il n’en reste pas moins très important pour les Bleus. Mais je pense que Griezmann a toutes les qualités pour, à terme, faire oublier Thierry Henry » a expliqué David Trezeguet, persuadé que le natif de Mâcon va entrer dans la légende des Bleus. Il faudra bien un titre mondial en Russie pour cela.