EdF : Titulaire au Mondial, ce remplaçant contesté y croit...

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2014 et l’Euro 2016, Lucas Digne espère forcément faire partie du groupe tricolore pour le Mondial en juin prochain du côté de la Russie. Un objectif réalisable pour l’ex-défenseur du Barça, étant donné les performances très moyennes de Layvin Kurzawa et la blessure de Benjamin Mendy, pas assuré d’être de retour en forme pour la Coupe du Monde. Interrogé par Madeinfoot, le latéral du FC Barcelone a expliqué qu’il souhaitait avoir un rôle « plus important » à jouer en Russie. Pour rappel, il n’a joué qu’un seul match au Mondial 2014 et aucun à l’Euro 2016…

« Jouer la Coupe du Monde à seulement 20 ans était une expérience incroyable. En plus, c’était seulement un an après le titre de champion du Monde. Je n’ai que 24 ans aujourd’hui, mais j’ai acquis beaucoup d’expérience depuis. Finalement, je suis l’un des plus expérimentés du groupe. Je suis un joueur bien plus complet qu’à l’époque et je pense pouvoir apporter quelque chose, donc j’espère avoir un rôle plus important à jouer en Russie. C’est entre les mains du coach. C’est un sport d’équipe et on doit faire tout notre possible pour aider le groupe, peu importe le rôle qu’on nous donne » a expliqué Lucas Digne, qui n’a pas convaincu les supporters français lors de ses dernières apparitions sous le maillot bleu. Reste à voir si Didier Deschamps a été emballé.