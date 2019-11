EdF : Thuram, Veretout, qui sera la surprise de l’Euro 2020 ?

Dans : Equipe de France.

Sans aller jusqu’à la convocation surprise de Pascal Chimbonda au Mondial 2006, les Bleus ont régulièrement eu un invité de dernière minute dans leur liste pour les grands rendez-vous.

Avant le Mondial 2018, personne n’avait vu venir Steven Nzonzi, alors que la place semblait promise à Adrien Rabiot. Qui sera l’heureux élu en 2020 ? La question est posée alors que la France a désormais validé son billet pour l’Euro continental, avec un bon nombre de certitudes concernant sa liste, mais aussi quelques doutes. Notamment au milieu de terrain où justement Nzonzi a pris du retard après une saison décevante à la Roma et un départ en Turquie. Tanguy Ndombele et Moussa Sissoko sont bien partis pour en profiter, mais à l’image de la récente convocation de Matteo Guendouzi, une arrivée de dernière minute est possible. Et selon L’Equipe, l’espoir est toujours permis pour Jordan Veretout, qui se montre performant avec l’AS Roma, et connait désormais des pré-convocations régulières depuis un an. Au point d’avoir sa chance au printemps pour tenter de séduire le sélectionneur ? Ce n’est pas à écarter.



L’autre point d’interrogation concerne le poste d’attaque. Il y a du beau monde, mais dernièrement, Wissam Ben Yedder a déçu lors de ses apparitions en bleu, même si Didier Deschamps semble le tenir en haute estime. Ce n’est pas le cas d’Alexandre Lacazette. Il y a dans ce secteur beaucoup d’incertitudes, avec notamment les blessures régulières de Florian Thauvin et Ousmane Dembélé, sans oublier la forme parfois irrégulière de Nabil Fékir ou Anthony Martial. Une occasion à saisir pour Marcus Thuram, qui impression avec M’Gladbach dans le championnat allemand, et se prend à rêver de rejoindre son père chez les internationaux A.