EdF ‍: Thierry Henry fait déjà une promesse en or à Zaïre-Emery

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry était présenté à la presse ce mardi en tant que nouveau sélectionneur des Espoirs. Il n'a pas manqué d'avoir un petit mot pour le crack du PSG, Warren Zaïre-Emery.

L'équipe de France Espoirs va repartir sur un nouveau cycle sous les ordres de Thierry Henry. Le champion du monde 1998 aura pour mission les campagnes à l'Euro mais aussi aux Jeux Olympiques de 2024. De grands rendez-vous donc qui devront être préparés avec le plus de sérieux possible. Henry est conscient de la tâche qui lui incombe. A lui de prendre le pouls de son nouveau groupe et de pourquoi pas sélectionner de nouveaux joueurs. En pleine bourre au PSG, Warren Zaïre-Emery devrait logiquement découvrir les Espoirs prochainement, voire plus si affinités. En tout cas, Thierry Henry est un grand fan du Parisien, comme il a pu le montrer ce mardi en conférence de presse.

Henry adoube Warren Zaïre-Emery

"Voir un joueur aussi prêt au niveau de l'impact physique, c'est juste exceptionnel" 🤩



Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry est déjà fan de Warren Zaïre-Emery 🗣 pic.twitter.com/DQB6xwXNBG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 29, 2023

Devant les médias, l'ancien consultant de Prime Video a en effet dit tout le bien qu'il pensait de WZE. « Warren ? Je le suis depuis un certain moment. Il m'impressionne au niveau de l'impact physique […] Voir un jeune aussi prêt dans l'impact physique, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est un joueur exceptionnel ? Oui. Il va falloir bien s’occuper de lui », a notamment indiqué Thierry Henry, conscient que le football français à une nouvelle pépite dont il faudra prendre soin. A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà installé comme un titulaire en puissance dans la formation du PSG sous les ordres de Luis Enrique. L'Espagnol a un plan bien rodé pour le faire progresser. Thierry Henry devrait pouvoir en profiter, tout comme l'entièreté du football français, qui ne manque pas de talents à polir.