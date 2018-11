EdF : Thauvin et Dembélé menacés en équipe de France ?

Dans : Equipe de France, OM.

L'année 2018 se termine pour l'équipe de France et tout indique que Didier Deschamps profitera de 2019 pour procéder à des changements au sein d'une formation tricolore qui apparaît en fin de cycle après le titre mondial décroché en Russie. Ce dimanche, et à deux jours de la réception de l'Uruguay en amical, le JDD fait un état des lieux et des éventuels futurs choix du sélectionneur national afin de redonner un second souffle à son équipe. Sur le plan offensif, deux joueurs seraient en grand danger.

Si l'on en croit le Journal du Dimanche, Didier Deschamps pourrait en effet faire un peu de ménage chez les attaquants qui ne l'ont pas convaincu. « Devant, Ousmane Dembélé, sous le feu des critiques au Barça, et Florian Thauvin, peu convaincant pour sa première titularisation contre l’Islande en octobre, font partie des éléments sous pression. Dans ce secteur de jeu, le retour de Kingsley Coman (Bayern), que Didier Deschamps apprécie beaucoup, est attendu en 2019. Et Anthony Martial, qui a dû décliner cette fois-ci, aura sa chance », affirme le JDD, pas vraiment optimiste pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille et celui du FC Barcelone. A Florian Thauvin et Ousmane Dembélé de prouver avec l'OM et le Barça qu'ils n'ont pas usurpé une place chez les Bleus.