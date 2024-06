EdF ‍: Tchouaméni forfait pour les deux prochains matchs

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Arrivé ce mardi à Metz après avoir fêté le titre du Real Madrid en Ligue des Champions, Aurélien Tchouaméni n’a même pas cherché à mettre ses crampons.

Le milieu de terrain, inutilisé lors de la finale contre Dortmund, n’est pas encore rétabli et Didier Deschamps a fait un aveu lourd de conséquences à son sujet. Pour les deux prochains matchs des Bleus face au Luxembourg et contre le Canada, l’ancien bordelais ne pourra pas être présent. Toujours blessé au pied, Tchouaméni n’est pas suffisamment rétabli et ne sera donc pas de ces matchs préparatoires. Sa présence pour l’Euro n’est toutefois pour le moment pas remise en cause, car le sélectionneur national a simplement évoqué une absence pour les prochains jours le temps de consolider son pied. Le milieu de terrain madrilène ne manque pas de temps de jeu après une belle saison au Real Madrid, même s’il a parfois été sur le banc de touche. Sa présence pour le premier match face à l’Autriche n’est pas remise en cause, même si Deschamps pourrait s’en passer dans le 11 de départ étant donné son absence au début du stage.

N'Golo Kanté absent pour raisons personnelles

𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘢̀ 𝘣𝘰𝘳𝘥 🚄



Vivez le déplacement Clairefontaine ➡️ Metz avec nos Bleus 👉 https://t.co/c2TxArxd2S#FiersdetreBleus pic.twitter.com/35bV6Dalvl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2024

Pour ce match face au Luxembourg, la France sera de toute façon amoindrie le temps de régler les derniers détails ou les petits pépins. « Tchouaméni ne sera pas concerné par les deux matchs de préparation, il a un délai de consolidation. Ils n'ont pas la même situation, Olivier Giroud et Théo Hernandez ont joué à l'autre bout du monde. Il y a de la fatigue même si ce n'est pas la même chose que Ferland Mendy et Camavinga. Les deux Milanais seront concernés par la séance d'entraînement, pas les Madrilènes ni Adrien Rabiot qui a un petit ressenti musculaire mais rien de grave. N'Golo Kanté absent pour raisons personnelles », a expliqué Didier Deschamps, qui sait qu’il faut ménager ses troupes pour aller loin, lui qui avait connu de nombreux forfaits avant le Mondial 2022.