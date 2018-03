EdF : S'il y a besoin d'un buteur en juin, Gomis est dispo...

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Auteur d’un quadruplé dimanche sous les couleurs de Galatasaray, Bafétimbi Gomis affole les compteurs en Turquie.

Titulaire à 23 reprises, l’ancien capitaine de l’OM a marqué à 24 reprises. Autant dire que le natif de la Seyne-sur-Mer réalise la plus belle saison de sa carrière… et tout cela à moins de six mois du Mondial 2018. De quoi donner des idées à Didier Deschamps, alors que Lacazette est blessé et que Gameiro et Giroud manquent de temp de jeu ? Au micro de beIN SPORTS, l’ex-buteur de l’OL a lancé un message à Didier Deschamps.

« Il faut laisser le sélectionneur, il a de l'expérience, il connait son métier. Je préfère me focaliser sur ma tâche qui est de faire en sorte que Galatasaray ait une animation offensive performante et marquer des buts. Si on a besoin de moi, je viendrais encore une fois avec plaisir. C'est pour cela aussi que j'ai fait le choix de partir pour un club où il y a de la pression, qui ressemble à Marseille » a expliqué Bafétimbi Gomis. A l’évidence, Olivier Giroud devrait être sélectionné. Mais Kylian Mbappé étant considéré comme un joueur de couloir par Didier Deschamps, il y a encore une place à prendre comme doublure de l’attaquant de Chelsea. Faites vos jeux…