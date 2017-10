EdF : Riolo n'aime pas cette équipe de France maquillée comme une voiture volée

Dans : Equipe de France.

Décevant dans le jeu, l’Equipe de France n’a pas emballé les observateurs après son match très moyen face à la Biélorussie mardi soir au Stade de France.

Souvent critique envers Didier Deschamps, Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte après la victoire française. Faible techniquement, confus et « insupportables », les Bleus inquiètent plus que jamais le polémiste de RMC qui l’a fait savoir sur son blog après la rencontre.

« Lemar s’est éteint. Les latéraux ne montent pas. Griezmann essaye de venir chercher des ballons qui ne viennent pas. Techniquement, le jeu biélorusse semble plus huilé. Mais comment est-ce possible ? La solution est toujours individuelle. Une différence, une percussion, comme on dit dans notre foot ! Les Bleus avaient mis un peu de maquillage sur leur jeu en première période, mais il était de mauvaise qualité. Le rimmel a coulé ! Un mascara de supermarché. Non seulement le jeu est confus, mais techniquement ! On voit des erreurs insupportables » a-t-il expliqué avant de conclure par le gag de la soirée selon lui.

« 78e la scène gag du match : Sissoko remplace Griezmann ! Bah oui, faut bien tenir le score non ? Deschamps est hors du commun ! Mais j’ai failli m’emballer moi au début. J’ai failli dire du bien des Bleus ! J’avais envie de passer une bonne soirée moi… » a expliqué visiblement désabusé le journaliste. Reste que les Bleus sont qualifiés, sans passer par les barrages. Il faut bien trouver du positif…