EdF : Recadré par Benzema, Le Graët accuse les vrais responsables

Dans : Equipe de France.

Ecarté depuis trois ans, Karim Benzema a compris qu’il ne porterait plus jamais le maillot de l’équipe de France.

D’ailleurs, l’attaquant du Real Madrid n’en parle plus. Cela n’a pourtant pas empêché Noël Le Graët de lui adresser un tacle gratuit. « Les Bleus, c’est terminé pour lui, d’autant qu’il est peut-être moins en forme depuis quelques temps », a récemment lâché le président de la FFF dans Ouest-France. Forcément, le clan Benzema n’a pas du tout apprécié. Après son ancien agent, l’ancien Lyonnais a rapidement répondu au dirigeant.

« Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci », a tweeté le Merengue, fatigué de voir son nom associé à cette polémique, et dont le message devrait lui apporter la tranquillité réclamée. En effet, Le Graët s’est dit d’accord avec Benzema, accusant au passage les journalistes qui l’interrogent sur la situation de KB9.

Le Graët se défend

« Il a raison. En fait, c’est parce que je réponds aux questions qu’on me pose, s’est défendu le patron du foot français sur Canal+. Je crois qu’aujourd’hui, poser la question d’un retour de Benzema en équipe de France n’est pas une bonne question. L’équipe de France a bien avancé, la Coupe du monde s’est faite sans lui. Ça n’empêche pas de considérer que c’est un énorme joueur. Mais de là à ce qu’il revienne, j’ai quand même des doutes. Et la plupart des gens, même les bons observateurs ou les bons journalistes, doivent s’étonner de cette question. » Cette fois, Le Graët a peut-être compris qu’il n’était pas obligé de répondre sur ce sujet…