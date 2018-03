EdF : PSG-Real a fait mal à Kurzawa explique Deschamps

Dans : Equipe de France, PSG.

Parmi les surprises de la dernière liste de Didier Deschamps, l’absence de Layvin Kurzawa fait beaucoup parler.

Longtemps considéré comme un titulaire en équipe de France, le latéral gauche a progressivement perdu du crédit. Et cela n’a, a priori, rien à voir avec la vidéo dans laquelle il critiquait le sélectionneur. La cause concerne plutôt son niveau et son temps de jeu en baisse avec le Paris Saint-Germain où Yuri Berchiche l’a relégué sur le banc. Voire en tribunes comme c’était le cas lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-2). Une mise à l’écart qui a visiblement influencé le choix de Deschamps.

« Je me doute qu'il ne va pas être content de ne pas être dans la liste... C'est le choix du moment. Il a eu une saison un peu compliquée et récemment il n'a pas joué dans les grands matchs du PSG, a expliqué le technicien en conférence de presse. Il fait partie de ce groupe France. Là il n'y est pas mais ce n'est pas pour ça que je mets des croix sur les joueurs que je ne le sélectionne pas. Je n'ai pas à lui passer de message particulier. » Avec le prochain retour de Benjamin Mendy, Kurzawa a intérêt à réaliser une énorme fin de saison s’il veut disputer le Mondial avec les Bleus.