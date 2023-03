EdF : Pogba et Kanté l'incroyable retour en France ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

On l’aurait presque oublié, mais Ngolo Kanté et Paul Pogba n’ont pas pris leur retraite internationale et sont toujours des joueurs sélectionnables par Didier Deschamps en Equipe de France.

Vendredi soir en marge du match contre les Pays-Bas, le Stade de France a célébré quatre retraités internationaux : Steve Mandanda, Hugo Lloris, Raphaël Varane ainsi que Blaise Matuidi, qui a raccroché les crampons après la Coupe du monde 2018. L’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain était d’ailleurs l’invité de Marion Bartoli sur RMC ce week-end. L’occasion pour lui d’évoquer l’actualité de l’Equipe de France et certains de ses anciens coéquipiers, dont Paul Pogba et Ngolo Kanté. Forfaits pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, les milieux de terrain de la Juventus Turin et de Chelsea n’ont pas annoncé leur retraite internationale. Ils sont par conséquent toujours sélectionnables par Didier Deschamps en Equipe de France. Et à l’heure où le trio Griezmann-Rabiot-Tchouaméni s’est installé et que Camavinga tape à la porte du onze de départ au milieu de terrain, Pogba et Kanté pourraient bien relancer la concurrence dans les mois à venir selon Blaise Matuidi.

Matuidi croit aux retours de Rabiot et Matuidi

« Griezmann, Rabiot et Tchouaméni ont très bien joué à la Coupe du monde. Ce sont des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, bien évidemment un peu plus jeunes, à l’exception d’Antoine (Griezmann), pour qui c’est exceptionnel car il évolue à un nouveau poste, mais a su s’y adapter de belle manière. Adrien (Rabiot) fait une super saison avec la Juventus, Tchouaméni a fait de bonnes choses au Real Madrid même si c’est plus difficile en ce moment. Mais il reste jeune et a énormément de qualités. Il y a la relève mais je pense qu’il y a encore un énorme vivier. Il ne faut pas enterrer non plus Ngolo et Paul qui sont des joueurs majeurs de cette équipe de France. On a ce qu’il faut pour avoir de bons résultats, c’est certain » a estimé Blaise Matuidi, pour qui Paul Pogba et Ngolo Kanté sont encore loin de leur retraite internationale et auront encore leur mot à dire d’ici la fin de la saison. Espérons que ce soit le cas pour Didier Deschamps qui malgré le leadership grandissant de joueurs comme Griezmann, Maignan ou Mbappé, ne cracherait sans doute pas sur les retours d’expérimentés champions du monde comme Pogba et Kanté.