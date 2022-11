EdF : Pogba et Kanté c'est fini, Rabiot frappe fort

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Adrien Rabiot a montré la voie aux Bleus face à l'Australie avec un but et une passe décisive. De quoi lui donner une autre stature auprès du public et du groupe dans un entrejeu décimé par les blessures. Le capitaine Hugo Lloris se veut même dithyrambique à son sujet.

Mardi soir, l'Equipe de France a balayé certaines craintes lors de son entrée en lice. Certes, l'Australie n'était pas un foudre de guerre mais les Bleus ont pu rassurer dans les différents secteurs de jeu. C'était le cas en milieu de terrain avec une grande maîtrise symbolisée par un homme, Adrien Rabiot. L'ancien joueur du PSG a souvent été critiqué pour son influence limitée en sélection. Or, il a su relancer ses partenaires menés d'entrée 0-1 par les Socceroos. D'abord, il a planté une tête pour égaliser. Puis, il a été présent au pressing avant de servir sur un plateau Olivier Giroud.

Rabiot, « le Duc » a bien pris le pouvoir en bleu

Globalement, Rabiot a dominé le secteur de l'entrejeu faisant oublier les absences des deux champions du monde en titre, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Cela n'est pas étonnant pour son capitaine Hugo Lloris, lequel prend pour exemple les bonnes prestations de Rabiot à la Juventus depuis le début de saison. Pour le gardien français, Rabiot a confirmé sa forme en Equipe de France et peut largement devenir le leader qui manque depuis les blessures de Pogba et Kanté.

Adrien Rabiot c’est énorme le pressing et la passe pour Giroud. C’est ce Rabiot méchant et altruiste qu’on veut voir en EDF. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 22, 2022

« On a beaucoup souligné l'absence de Kanté, de Pogba, qui sont des éléments moteurs au sein de l'équipe de France. On a oublié qu'il y avait des joueurs qui pouvaient être amenés à prendre plus de responsabilités. Ils ont la maturité, l'expérience pour prendre les devants. Adrien a ce profil. Ce qu'il fait depuis quelques mois avec la Juventus et cette opportunité qui se présente dans cette Coupe du monde, ça arrive au bon moment. Il est prêt, il l'a démontré face à l'Australie. Il a marqué ce but et il a fait cette passe décisive. Cela montre son implication et son impact. On connaît également son talent et cette faculté à beaucoup travailler. Il fait beaucoup de courses, il est élégant, toujours disponible. Il peut aider notre équipe à aller loin », a t-il confié en conférence de presse dans un discours élogieux. Cependant, Rabiot passera un test plus difficile samedi face au Danemark. De quoi confirmer son nouveau statut ou voir les critiques revenir comme un boomerang.