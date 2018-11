EdF : Plutôt bon contre l’Uruguay, Rami se prend un tacle signé Deschamps

Dans : Equipe de France, OM.

Titularisé au côté de Mamadou Sakho contre l’Uruguay mardi soir, Adil Rami a livré une très belle prestation.

Propre dans ses interventions et plutôt juste balle aux pieds, le défenseur de l’Olympique de Marseille a prouvé qu’il avait encore le niveau international. Néanmoins, Didier Deschamps a très peu apprécié sa talonnade aérienne pour Hugo Lloris, en fin de match. Et le sélectionneur tricolore n’a pas pris de gants, après la rencontre, pour le signaler à son défenseur de 33 ans.

« Je lui ai dit ce que je pensais. Déjà un petit peu avant, Ferland Mendy m'a fait le coup aussi... Ce n’était pas obligé. Mais lui est jeune, il va gagner en maturité. Adil, un joueur expérimenté qui avait été plutôt solide, efficace et bon... Sur une action comme ça, ça n'a pas lieu d'être. Je lui ai dit. Cela passe certainement mieux, ou bien, parce qu'il y a la victoire au bout. Mais cela peut nous coûter un but alors qu'on n'est pas en difficulté » s’est agacé un Didier Deschamps qui n’aurait pas supporté de concéder le match nul à cause d’une erreur pareille. On peut le comprendre. Mais tout est bien qui finit bien puisque l’enflammade d’Adil Rami n’a eu aucune conséquence.