EdF : Plus fort que Kanté, il tente un hold-up avant le Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

En difficulté ces dernières semaines, Chelsea a encore coulé sur le terrain de Watford (4-1) lundi en Premier League. Une rencontre qui a permis à un Français de briller.

Eh non, ce n’est pas la recrue des Blues Olivier Giroud, ni l’infatigable N’Golo Kanté. Connu pour ses qualités à la récupération, le « ratisseur » a été surclassé par son compatriote et adversaire Abdoulaye Doucouré. Le milieu des Hornets a effectivement délivré deux passes décisives pendant la partie. Mais ce n’est pas sa statistique la plus bluffante. En effet, l’ancien Rennais est le joueur français ayant récupéré le plus de ballons cette saison (227) parmi les cinq grands championnats européens ! De quoi prétendre à une place en équipe de France pour le Mondial 2018.

« Mes statistiques se dévoilent aux yeux de tous. Ce serait un rêve d’être en équipe de France et si je suis appelé je serais le plus heureux du monde, a confié Doucouré à SFR Sport. Le Mondial ? Sincèrement oui, c’est un objectif. Je pars un peu de loin, je n’ai jamais été sélectionné, mais les performances que je fais actuellement me poussent à me surpasser et pourquoi pas à saisir ma chance. » Passé par les sélections de jeunes tricolores, le milieu de 25 ans aura du mal à dépasser les habitués de Clairefontaine que sont Paul Pogba, Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso...